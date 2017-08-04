Нобоа готов к серьезной конкуренции в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, что ему было неприятно пропустить старт сезона из-за дисквалификации, полученной в концовке прошлого чемпионата. По словам футболиста, он не боится конкуренции в новой команде.

Напомним, что в летнее трансферное окно Нобоа перешел из «Ростова».

– Наверняка сильно жалели о том, что в последнем туре прошлого сезона вступили в потасовку с игроком «Оренбурга», получив за это двухматчевую дисквалификацию?

– Конечно, всегда неприятно пропускать старт сезона. Тем более, когда ты переходишь в новую команду, да еще такую, как «Зенит»! Но тут уже ничего не поделаешь, так получилось. Я, кстати, в любом случае не смог бы сыграть в первых двух турах.

– Почему?

– Получил травму голеностопа. Довольно долго восстанавливался. Лишь недавно вернулся к полноценным нагрузкам, готов работать на 100 процентов. Боль наконец-то ушла.

– Но как теперь пробиться в состав? Кузяев и Паредес пока не дают шансов усомниться в своем классе.

– Я рад, что «Зенит» побеждает. Это самое главное, честное слово. Тренер же имеет определенный выбор футболистов, может ротировать состав. Очень серьезная конкуренция, но я к ней готов. Не первый раз оказываюсь в такой ситуации. Понимаю, что последнее слово здесь за Манчини. Мне же остается работать на тренировках, доказывать свое право на место в составе и ждать своего шанса.