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    Нобоа готов к серьезной конкуренции в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, что ему было неприятно пропустить старт сезона из-за дисквалификации, полученной в концовке прошлого чемпионата. По словам футболиста, он не боится конкуренции в новой команде.

    Напомним, что в летнее трансферное окно Нобоа перешел из «Ростова».

    – Наверняка сильно жалели о том, что в последнем туре прошлого сезона вступили в потасовку с игроком «Оренбурга», получив за это двухматчевую дисквалификацию?

    – Конечно, всегда неприятно пропускать старт сезона. Тем более, когда ты переходишь в новую команду, да еще такую, как «Зенит»! Но тут уже ничего не поделаешь, так получилось. Я, кстати, в любом случае не смог бы сыграть в первых двух турах.

    – Почему?

    – Получил травму голеностопа. Довольно долго восстанавливался. Лишь недавно вернулся к полноценным нагрузкам, готов работать на 100 процентов. Боль наконец-то ушла.

    – Но как теперь пробиться в состав? Кузяев и Паредес пока не дают шансов усомниться в своем классе.

    – Я рад, что «Зенит» побеждает. Это самое главное, честное слово. Тренер же имеет определенный выбор футболистов, может ротировать состав. Очень серьезная конкуренция, но я к ней готов. Не первый раз оказываюсь в такой ситуации. Понимаю, что последнее слово здесь за Манчини. Мне же остается работать на тренировках, доказывать свое право на место в составе и ждать своего шанса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 06:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 4 августа 2017, 12:29

      Во вчерашнем матче с ЯгОдой Крис играл вполне на уровне Зенита - мазал по воротам, отдавал пасы в чужие ноги или в аут... Ну как и все остальные зенитовскме Суперзвёзды во вчерашнем матче с соперником, который за нимает 11-е место в чемпионате аж Израиля! (Там оказывается чемпионат проводится).В общем процесс пошел! А как классно у Бердыева играл!!!

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