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    Слуцкий: «Ушел из ЦСКА, потому что у меня наступил творческий кризис»

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий объяснил, почему в конце прошлого года ему пришлось покинуть московский ЦСКА, в котором он работал с 2009 года.

    «ЦСКА — лучший период в моей жизни. Для любого тренера наступает период, когда тебе что-то делать тяжело. У меня наступил творческий кризис, причем это не связано с какими-то успехами или не успехами. Решил попробовать что-то новое. Я благодарен ЦСКА, руководству и болельщикам за все годы. Почувствовал, что мне нужны перемены.

    Сейчас английский футбол самый космополитичный. Сюда едут все — и футболисты, и тренеры. К тому же тут больше варианты выбора. Вторые испанские лиги — это не Чемпионшип. Пусть не обидятся другие страны, но Англия — самая футбольная страна по всем показателям. Хотелось здесь попробовать свои силы», – сказал специалист в эфире канала «Россия 24».

    Напомним, что первый официальный матч Слуцкого во главе «Халл Сити» пройдет 5 августа против «Астон Виллы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 17:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 4 августа 2017, 08:51

      Нужно учиться у Шалимова! Он такого никак не чувствует.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 августа 2017, 17:58

      Какой самый популярный клуб в России? Правильно - Халл Сити :)
      Чемпионшип одна из сложнейших лиг в мире. Удачи и терпения!

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 3 августа 2017, 17:55

      Ни разу не видел,что бы Слуцкий ныл про судейство,газоны и прочее!Проиграли-значит виноват,победили-значит все вместе!Хороший мужик!Успехов Вам,Леонид Викторович!

      4
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      Рейтинг: +200

      Щирый Пищевик 3 августа 2017, 17:16

      Патамушта у Гинера закончилось терпение и он отвесил Пельменю пендель.

      6
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 августа 2017, 17:14

      Удачи тебе!!!!!!!!!! Пробуй

      0
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