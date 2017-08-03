Слуцкий: «Ушел из ЦСКА, потому что у меня наступил творческий кризис»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий объяснил, почему в конце прошлого года ему пришлось покинуть московский ЦСКА, в котором он работал с 2009 года.

«ЦСКА — лучший период в моей жизни. Для любого тренера наступает период, когда тебе что-то делать тяжело. У меня наступил творческий кризис, причем это не связано с какими-то успехами или не успехами. Решил попробовать что-то новое. Я благодарен ЦСКА, руководству и болельщикам за все годы. Почувствовал, что мне нужны перемены.

Сейчас английский футбол самый космополитичный. Сюда едут все — и футболисты, и тренеры. К тому же тут больше варианты выбора. Вторые испанские лиги — это не Чемпионшип. Пусть не обидятся другие страны, но Англия — самая футбольная страна по всем показателям. Хотелось здесь попробовать свои силы», – сказал специалист в эфире канала «Россия 24».

Напомним, что первый официальный матч Слуцкого во главе «Халл Сити» пройдет 5 августа против «Астон Виллы».