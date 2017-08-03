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  • Слуцкий: «Ушел из ЦСКА, потому что у меня наступил творческий кризис»

Слуцкий: «Ушел из ЦСКА, потому что у меня наступил творческий кризис»

3 августа 2017, 17:04
5

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий объяснил, почему в конце прошлого года ему пришлось покинуть московский ЦСКА, в котором он работал с 2009 года.

«ЦСКА — лучший период в моей жизни. Для любого тренера наступает период, когда тебе что-то делать тяжело. У меня наступил творческий кризис, причем это не связано с какими-то успехами или не успехами. Решил попробовать что-то новое. Я благодарен ЦСКА, руководству и болельщикам за все годы. Почувствовал, что мне нужны перемены.

Сейчас английский футбол самый космополитичный. Сюда едут все — и футболисты, и тренеры. К тому же тут больше варианты выбора. Вторые испанские лиги — это не Чемпионшип. Пусть не обидятся другие страны, но Англия — самая футбольная страна по всем показателям. Хотелось здесь попробовать свои силы», – сказал специалист в эфире канала «Россия 24».

Напомним, что первый официальный матч Слуцкого во главе «Халл Сити» пройдет 5 августа против «Астон Виллы».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип ЦСКА Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Mahone
1501769670
Удачи тебе!!!!!!!!!! Пробуй
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Щирый Пищевик
1501769808
Патамушта у Гинера закончилось терпение и он отвесил Пельменю пендель.
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DUMOH
1501772146
Ни разу не видел,что бы Слуцкий ныл про судейство,газоны и прочее!Проиграли-значит виноват,победили-значит все вместе!Хороший мужик!Успехов Вам,Леонид Викторович!
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panmon
1501772334
Какой самый популярный клуб в России? Правильно - Халл Сити :) Чемпионшип одна из сложнейших лиг в мире. Удачи и терпения!
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Тамхар
1501825893
Нужно учиться у Шалимова! Он такого никак не чувствует.
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