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    Мутко: «Скорее всего, вход на матч сборной России с «Динамо» будет бесплатным»

    Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что сборная России 3 сентября проведет товарищеский матч против московского «Динамо» на «Арене Химки». По словам Мутко, вход для болельщиков на эту игру будет бесплатным.

    «Скорее всего, сделаем проход на этот матч бесплатным. Сентябрь – самый непростой месяц с точки зрения проведения матчей, ведь во всех конфедерациях проводятся игры квалификации чемпионата мира.

    Это будет особый сбор – будут приглашены те, кто были в сборной, но не играли, а также те, кого еще надо посмотреть, с кем поработать. Поэтому и решили сыграть такую игру с «Динамо», командой, в которой нет игроков сборной.

    Это будет чисто контрольный матч, чтобы еще раз посмотреть возможность ряда игроков. А октябрь-ноябрь – это уже будет основная обойма игроков, конкретная задача по подготовке игроков к чемпионату мира.

    По договоренности о товарищеских матчах информация будет позже. Дело не только в командах, но и в том, где играть эти матчи. В ближайшее время мы дадим информацию по этому вопросу», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    03.08.2017 12:53
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 3 августа 2017, 16:45

      А вдруг Динамо порвёт сборную?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 3 августа 2017, 16:08

      "Поэтому и решили сыграть такую игру с «Динамо», командой, в которой нет игроков сборной."-ору, это, что блять за формулировка?!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 3 августа 2017, 15:02

      Тарасов со сборной по хоккею играл против Спартака, а чё Черчесову с Динамо тоже не слабо! Щас ещё судья засуживать сборную начнет и Стас прям возьмёт и демонстративно уведёт игроков с поля!

      1
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e 3 августа 2017, 14:44

      Не пойму что вы разкудахтались? Хотят посмотреть дополнительно игроков, а где их смотреть со сборной Бразилии по вашему. Посмотрят человек 15 парочку выберут что здесь страшного, что вы всех грязью поливание не дурнее вас они.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Tihov.e > silver29 3 августа 2017, 15:20

      Вы читаете и каждый подчеркивает то что вам нужно русским языком написано тех кого в сборную не вызывали.

      2
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      Рейтинг: +17736

      paracetamol 3 августа 2017, 14:39

      А чё Динамо? Выбрали бы Тамбов или Воронеж, может и выиграли бы.

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 3 августа 2017, 14:31

      Еще бы платный и кто пойдет за платно на такой матч.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 августа 2017, 14:30

      Панченко лютует......

      Иопнулись совсем уже...

      -1
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      Рейтинг: +816

      diktatop 3 августа 2017, 14:17

      Следующие товарняки Динамо Вологда, Спортакадемклуб, московский Арарат, и чемпион золотого кольца, а стадионы узнаем в день матча в каких дворах будут сетки свободны...

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 августа 2017, 14:11

      дожились и что из этой игры тренер сборной почерпнет полезного

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      Рейтинг: +600

      dimar > silver29 3 августа 2017, 14:30

      Вы бы, конечно, справились лучше

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 3 августа 2017, 13:53

      Чтобы люди пришли на это нечто,вы каждому минимум по пятихатке заплатить должны еще и литр пива по окончании матча.

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > klifS 3 августа 2017, 14:48

      Чтоб плохо не стало после такой игры))

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