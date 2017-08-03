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  • Мутко: «Скорее всего, вход на матч сборной России с «Динамо» будет бесплатным»

Мутко: «Скорее всего, вход на матч сборной России с «Динамо» будет бесплатным»

3 августа 2017, 12:53
21

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что сборная России 3 сентября проведет товарищеский матч против московского «Динамо» на «Арене Химки». По словам Мутко, вход для болельщиков на эту игру будет бесплатным.

«Скорее всего, сделаем проход на этот матч бесплатным. Сентябрь – самый непростой месяц с точки зрения проведения матчей, ведь во всех конфедерациях проводятся игры квалификации чемпионата мира.

Это будет особый сбор – будут приглашены те, кто были в сборной, но не играли, а также те, кого еще надо посмотреть, с кем поработать. Поэтому и решили сыграть такую игру с «Динамо», командой, в которой нет игроков сборной.

Это будет чисто контрольный матч, чтобы еще раз посмотреть возможность ряда игроков. А октябрь-ноябрь – это уже будет основная обойма игроков, конкретная задача по подготовке игроков к чемпионату мира.

По договоренности о товарищеских матчах информация будет позже. Дело не только в командах, но и в том, где играть эти матчи. В ближайшее время мы дадим информацию по этому вопросу», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Мутко Виталий
Комментарии (21)
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Рулонъ Обоевъ
1501754415
Скорее всего, на эту хуйню никто не придёт)))
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insider_retro
1501755463
Виталя сразу газетку подложил.... Понятно, просмотр 3-его эшелона кандидатов... Будут возить пузырь все 90 минут на 0-0....
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ALeX-161-rus
1501757606
Чтобы люди пришли на это нечто,вы каждому минимум по пятихатке заплатить должны еще и литр пива по окончании матча.
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Garrincha58
1501758704
дожились и что из этой игры тренер сборной почерпнет полезного
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diktatop
1501759062
Следующие товарняки Динамо Вологда, Спортакадемклуб, московский Арарат, и чемпион золотого кольца, а стадионы узнаем в день матча в каких дворах будут сетки свободны...
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SPARTAK 85
1501759910
Еще бы платный и кто пойдет за платно на такой матч.
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paracetamol
1501760397
А чё Динамо? Выбрали бы Тамбов или Воронеж, может и выиграли бы.
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Tihov.e
1501760660
Не пойму что вы разкудахтались? Хотят посмотреть дополнительно игроков, а где их смотреть со сборной Бразилии по вашему. Посмотрят человек 15 парочку выберут что здесь страшного, что вы всех грязью поливание не дурнее вас они.
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Fan Loko mik
1501761751
Тарасов со сборной по хоккею играл против Спартака, а чё Черчесову с Динамо тоже не слабо! Щас ещё судья засуживать сборную начнет и Стас прям возьмёт и демонстративно уведёт игроков с поля!
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Arsenal-Zenit1994
1501765700
"Поэтому и решили сыграть такую игру с «Динамо», командой, в которой нет игроков сборной."-ору, это, что блять за формулировка?!
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