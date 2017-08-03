Мутко: «Скорее всего, вход на матч сборной России с «Динамо» будет бесплатным»

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что сборная России 3 сентября проведет товарищеский матч против московского «Динамо» на «Арене Химки». По словам Мутко, вход для болельщиков на эту игру будет бесплатным.

«Скорее всего, сделаем проход на этот матч бесплатным. Сентябрь – самый непростой месяц с точки зрения проведения матчей, ведь во всех конфедерациях проводятся игры квалификации чемпионата мира.

Это будет особый сбор – будут приглашены те, кто были в сборной, но не играли, а также те, кого еще надо посмотреть, с кем поработать. Поэтому и решили сыграть такую игру с «Динамо», командой, в которой нет игроков сборной.

Это будет чисто контрольный матч, чтобы еще раз посмотреть возможность ряда игроков. А октябрь-ноябрь – это уже будет основная обойма игроков, конкретная задача по подготовке игроков к чемпионату мира.

По договоренности о товарищеских матчах информация будет позже. Дело не только в командах, но и в том, где играть эти матчи. В ближайшее время мы дадим информацию по этому вопросу», – сказал Мутко.