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    На «Самара Арене» произошел пожар

    Утром 3 августа на «Самара Арене» случился пожар. Сообщается, что загорелись строительные материалы на складе бетонщиков.

    «Сообщение о возгорании на стадионе «Самара-Арена» поступило в 9 часов 9 минут. На открытой площадке горели деревянные поддоны и пластиковые трубы. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

    Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», – заявила начальник пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России Светлана Тайшманова агентству «Интерфакс-Поволжье».

    ФОТО

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 12:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +37

      Beast86 6 августа 2017, 13:57

      при мне привезли на стадион работники иностранцы ЖИВОГО БАРАНА!
      Что бы там его зарезать и сделать шашлык! Охрана нектрое время не пускала но потом их видать подмаслили и они их пропустили!
      Вот так вот у нас строят стадион за 18,2 млрд руб работники ближнего зарубежья!

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 5 августа 2017, 00:05

      да ладно какой пожар?)) шашлыки там жарили

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 августа 2017, 13:20

      В подобных стройках находят отражение все гнусности нашей повседневщины - воровство, халатность, раздолбайство и пох...м.....

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 3 августа 2017, 13:11

      Года идут,меняются поколения.. А Россия все та же.
      Скоро ревизия,надо чтобы склад ограбили,охранник-бабушка-божий одуванчик.

      6
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 3 августа 2017, 12:40

      Да...знаем мы эти пожары. Себе на дачу натырили руководители...а чтобы по документом всё билось, разницу укажут - будто бы украденные строительные материалы сгорели...Гамнюки!

      9
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Randy Ram 3 августа 2017, 13:08

      Обидно то,что все все знают,но поделать ничего не могут или не хотят

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