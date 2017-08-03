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На «Самара Арене» произошел пожар

3 августа 2017, 12:28
6

Утром 3 августа на «Самара Арене» случился пожар. Сообщается, что загорелись строительные материалы на складе бетонщиков.

«Сообщение о возгорании на стадионе «Самара-Арена» поступило в 9 часов 9 минут. На открытой площадке горели деревянные поддоны и пластиковые трубы. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», – заявила начальник пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России Светлана Тайшманова агентству «Интерфакс-Поволжье».

ФОТО

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия Крылья Советов
Комментарии (6)
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Randy Ram
1501753254
Да...знаем мы эти пожары. Себе на дачу натырили руководители...а чтобы по документом всё билось, разницу укажут - будто бы украденные строительные материалы сгорели...Гамнюки!
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ALeX-161-rus
1501755111
Года идут,меняются поколения.. А Россия все та же. Скоро ревизия,надо чтобы склад ограбили,охранник-бабушка-божий одуванчик.
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insider_retro
1501755659
В подобных стройках находят отражение все гнусности нашей повседневщины - воровство, халатность, раздолбайство и пох...м.....
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kupryaev
1501880737
да ладно какой пожар?)) шашлыки там жарили
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Beast86
1502017047
при мне привезли на стадион работники иностранцы ЖИВОГО БАРАНА! Что бы там его зарезать и сделать шашлык! Охрана нектрое время не пускала но потом их видать подмаслили и они их пропустили! Вот так вот у нас строят стадион за 18,2 млрд руб работники ближнего зарубежья!
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