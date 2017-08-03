На «Самара Арене» произошел пожар

при мне привезли на стадион работники иностранцы ЖИВОГО БАРАНА!
Что бы там его зарезать и сделать шашлык! Охрана нектрое время не пускала но потом их видать подмаслили и они их пропустили!
Вот так вот у нас строят стадион за 18,2 млрд руб работники ближнего зарубежья!
Утром 3 августа на «Самара Арене» случился пожар. Сообщается, что загорелись строительные материалы на складе бетонщиков.
«Сообщение о возгорании на стадионе «Самара-Арена» поступило в 9 часов 9 минут. На открытой площадке горели деревянные поддоны и пластиковые трубы. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», – заявила начальник пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России Светлана Тайшманова агентству «Интерфакс-Поволжье».