На «Самара Арене» произошел пожар

Утром 3 августа на «Самара Арене» случился пожар. Сообщается, что загорелись строительные материалы на складе бетонщиков.

«Сообщение о возгорании на стадионе «Самара-Арена» поступило в 9 часов 9 минут. На открытой площадке горели деревянные поддоны и пластиковые трубы. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», – заявила начальник пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России Светлана Тайшманова агентству «Интерфакс-Поволжье».

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