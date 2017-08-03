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Стадион «Локомотива» будет переименован в «РЖД Арену»

3 августа 2017, 01:50
18

Стадион «Локомотива» в Черкизово в ближайшее время будет переименован в «РЖД Арену». Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

«Действительно, некоторое время мы занимаемся неймингом стадиона. И это не просто смена названия, а важный участок работы. Необходимо было подготовить ряд соответствующих документов, осуществить изменения в оформлении стадиона

«РЖД Арена» – не просто символ наших добрых взаимоотношений с главным спонсором. Мы помним о том, что у истоков клуба стояли железнодорожники. Их силами построен стадион. Их вклад в победы «Локомотива» трудно переоценить. Новое название арены благотворно скажется на узнаваемости бренда «РЖД». Символично, что эти изменения происходят накануне Дня железнодорожника. Всегда рады видеть работников отрасли на стадионе, в том числе на матче с хабаровским СКА 5 августа», – сказал Бабаев.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (18)
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El_Chori
1501719075
Почему это сказал Бабаев?0_о
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ИванЯ
1501727750
Все продается, даже названия.
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sprint5
1501728712
просто делать нечего и ума не надо одним словом нейминг
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Дядя Серёжа
1501730945
Тогда и клуб переименовать. Встречаются: ЦСКА - РЖД. И чё не поржать?.
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la verdad
1501737168
Идиоты... Надо было АО РЖД в ООО Локомотив переоформить. Вот где "фронт работ"!!!! Сколько бабла можно наворовать:)))
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gandyv
1501737456
Ура, все проблемы были в этом. Теперь попрет))))
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Victor.Vings
1501737613
Чему удивляться обычный РЖДшный долбо-зм.
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Рулонъ Обоевъ
1501741100
А сам «Локомотив» в «Ахмат РЖД»
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sasha_klub
1501752537
Не о том думаете)))))))))
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spartach n1
1501754485
Кто платит тот и рулит !
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