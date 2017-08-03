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    Стадион «Локомотива» будет переименован в «РЖД Арену»

    Стадион «Локомотива» в Черкизово в ближайшее время будет переименован в «РЖД Арену». Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

    «Действительно, некоторое время мы занимаемся неймингом стадиона. И это не просто смена названия, а важный участок работы. Необходимо было подготовить ряд соответствующих документов, осуществить изменения в оформлении стадиона

    «РЖД Арена» – не просто символ наших добрых взаимоотношений с главным спонсором. Мы помним о том, что у истоков клуба стояли железнодорожники. Их силами построен стадион. Их вклад в победы «Локомотива» трудно переоценить. Новое название арены благотворно скажется на узнаваемости бренда «РЖД». Символично, что эти изменения происходят накануне Дня железнодорожника. Всегда рады видеть работников отрасли на стадионе, в том числе на матче с хабаровским СКА 5 августа», – сказал Бабаев.

    Источник: Известия

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    03.08.2017 01:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 3 августа 2017, 13:01

      Кто платит тот и рулит !

      1
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 3 августа 2017, 12:28

      Не о том думаете)))))))))

      0
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 3 августа 2017, 09:18

      А сам «Локомотив» в «Ахмат РЖД»

      -2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 3 августа 2017, 09:08

      Мне одному надоели названия в стиле ххх-арена? Не оригинально ни разу.. Называли бы "Стадион Спартак" Лужники..или как нибудь ещё оригинальным именем

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 3 августа 2017, 08:31

      кто то решил заработать

      0
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      Рейтинг: +415

      Влад-20 3 августа 2017, 08:22

      Любое изменение названия это огромные финансовые расходы, вывески, печати, бланки, расчетные счета, договора со спонсорами и арендаторами................. наверное билеты подорожают.

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      Рейтинг: +18

      F 4 > Влад-20 3 августа 2017, 09:31

      наоборот,Локомотив на этом заработает

      2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 3 августа 2017, 08:20

      Чему удивляться обычный РЖДшный долбо-зм.

      1
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      Рейтинг: +161

      gandyv 3 августа 2017, 08:17

      Ура, все проблемы были в этом. Теперь попрет))))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 августа 2017, 08:12

      Идиоты... Надо было АО РЖД в ООО Локомотив переоформить. Вот где "фронт работ"!!!! Сколько бабла можно наворовать:)))

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 3 августа 2017, 06:29

      Тогда и клуб переименовать.
      Встречаются: ЦСКА - РЖД. И чё не поржать?.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Дядя Серёжа 3 августа 2017, 13:56

      смешно.. название стадиона своей команды забыл?

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