Стадион «Локомотива» будет переименован в «РЖД Арену»

Стадион «Локомотива» в Черкизово в ближайшее время будет переименован в «РЖД Арену». Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

«Действительно, некоторое время мы занимаемся неймингом стадиона. И это не просто смена названия, а важный участок работы. Необходимо было подготовить ряд соответствующих документов, осуществить изменения в оформлении стадиона

«РЖД Арена» – не просто символ наших добрых взаимоотношений с главным спонсором. Мы помним о том, что у истоков клуба стояли железнодорожники. Их силами построен стадион. Их вклад в победы «Локомотива» трудно переоценить. Новое название арены благотворно скажется на узнаваемости бренда «РЖД». Символично, что эти изменения происходят накануне Дня железнодорожника. Всегда рады видеть работников отрасли на стадионе, в том числе на матче с хабаровским СКА 5 августа», – сказал Бабаев.