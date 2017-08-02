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    Кечинов: «Канунников и Нойштедтер? Они не сильнее тех, кто есть в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможных переходах в московский клуб полузащитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера и нападающего «Рубина» Максима Канунникова.

    Ранее хавбек заявил, что не планирует переходить в стан красно-белых.

    – Суд снял запрет с возможного трансфера Каннуникова из «Рубина», которого все лето отправляли в «Спартак». Сообщают, что теперь его можно выкупить за миллион евро. Это будет усилением под Лигу чемпионов?

    – Нет. Он не сильнее тех, кто делает погоду в «Спартаке». Если брать для количества, то можно рассмотреть этот вариант – вдруг что-то случится с кем-то из основных футболистов. И то – в чемпионате России он более-менее пригодится, но в Лиге чемпионов – тяжеловато.

    – А Нойштедтер из «Фенербахче», которого тоже регулярно сватают в «Спартак», пригодится?

    – То же самое, что и по Канунникову, могу сказать: он не сильнее тех, кто есть в команде. На мой взгляд, Боккетти сильнее, Джикия – тоже, да и Таски еще никуда не ушел. Думаю, и Кутепов сильнее.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.08.2017 22:22
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 августа 2017, 08:15

      Не нужны они Спартаку,брать так стоящих игроков

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 августа 2017, 07:46

      Вот и я не понимаю зачем их хотят взять?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 августа 2017, 07:14

      Как ни стараюсь обосновать их необходимость команде, ничего кроме поговорки про безрыбье и рака не получается.

      6
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      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Svoysvoemubrat 3 августа 2017, 07:24

      Так оно и есть, надеюсь, что временно.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 августа 2017, 07:04

      Пишут Спартак вцепился в защитника Осиека Баришича. Посмотрел, кто такой - хорват, 24 года, левый защитник, может быть центральным, капитан команды, в последнем матче в ЛЧ забил пенальти ПСВ в гостях. Сегодня они играют ответку - погляжу.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 августа 2017, 06:47

      О внутренних резервах. Смотрел давеча игру Спртак-2 - Балтика 0-2, так там один Тигиев что-то пытался сделать, ну Шанбиев был временами заметен, а остальные - ребята у которых жизнь удалась, включая Давыдова-Месси. Только ногу Погребняку-младшему сломали и все. Так что, коллеги, за спиной у нас не густо помощников.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 3 августа 2017, 06:39

      "В хороших руках и мужчину можно сделать человеком" - "Ищите женщину" - Софико.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 3 августа 2017, 06:34

      Я считаю, что легов нужно брать уровня Промеса и Фернандо.

      8
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      Рейтинг: +5444

      Приус > VVM1964 3 августа 2017, 14:55

      В лимит мы нормально вписываемся.

      1
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 3 августа 2017, 00:43

      Ни Канунникова, Ни Нойштедтера, пожалуйста-пожалуйста...

      6
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Gold of Spartak 3 августа 2017, 00:45

      Так а кого тогда? Лучше их чем никого.. В 3 турнирах играем..пока что)))

      0
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak > Aleksandr_1986_Spb_ 3 августа 2017, 00:47

      Молодежь важнее, если не проталкиваемая молодежь, а парни с желанием. Они получат ориентиры. Пашалич - качественное усиление, а эти два балласт, чтобы взять абы кого уже. Чтобы продать максимум через сезон

      3
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Gold of Spartak 3 августа 2017, 00:57

      Кто из Спартак 2 заиграл то за последние годы? Ну может Жано, у нас вечно молодой блин, ветеран клуба...А ещё? Пашалич - надо ещё посмотреть, он легионер опять же, конкурент того же Жано и Попова. Молодых и дорогих звёзд Лёня не покупает, своих особо не воспитываем...Кем укрепляться то? Купили в прошлом году проверенных бойцов - Самедова и Адриано, они помогли выиграть чемпионат...Так что не вижу ничего плохого в том, чтобы взять эту парочку проверенных бойцов...Или хотите как Зенит, покупать легионеров с дикой переплатой?

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Aleksandr_1986_Spb_ 3 августа 2017, 02:49

      Да, они проверенные. Только результат проверки неудовлетворительный. Серенькие, ничем особенным не запомнились. Балласт, одним словом, а не усиление.

      4
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      Рейтинг: +17735

      paracetamol 3 августа 2017, 00:07

      Кечинов туп! Надо для ЛЧ иметь 2 состава, он это хоть понимает?

      1
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak > paracetamol 3 августа 2017, 00:45

      Лучше в ЛЧ молодежь выпустить, пусть косячат, а эти дурни якобы опытные всё равно напортачат. и в РФПЛ, и в ЛЧ

      -2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > paracetamol 3 августа 2017, 02:51

      Да хоть три отары набери для ЛЧ - толку не будет!

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 3 августа 2017, 00:03

      Особенно Нойштедтер!
      Вабще никакашка уже!
      А Канунников как раз таки ничего себе.

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