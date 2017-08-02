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  • Кечинов: «Канунников и Нойштедтер? Они не сильнее тех, кто есть в «Спартаке»

Кечинов: «Канунников и Нойштедтер? Они не сильнее тех, кто есть в «Спартаке»

2 августа 2017, 22:22
26

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможных переходах в московский клуб полузащитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера и нападающего «Рубина» Максима Канунникова.

Ранее хавбек заявил, что не планирует переходить в стан красно-белых.

– Суд снял запрет с возможного трансфера Каннуникова из «Рубина», которого все лето отправляли в «Спартак». Сообщают, что теперь его можно выкупить за миллион евро. Это будет усилением под Лигу чемпионов?

– Нет. Он не сильнее тех, кто делает погоду в «Спартаке». Если брать для количества, то можно рассмотреть этот вариант – вдруг что-то случится с кем-то из основных футболистов. И то – в чемпионате России он более-менее пригодится, но в Лиге чемпионов – тяжеловато.

– А Нойштедтер из «Фенербахче», которого тоже регулярно сватают в «Спартак», пригодится?

– То же самое, что и по Канунникову, могу сказать: он не сильнее тех, кто есть в команде. На мой взгляд, Боккетти сильнее, Джикия – тоже, да и Таски еще никуда не ушел. Думаю, и Кутепов сильнее.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канунников Максим Кечинов Валерий Нойштедтер Роман
Комментарии (26)
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Wagarti
1501707830
Особенно Нойштедтер! Вабще никакашка уже! А Канунников как раз таки ничего себе.
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paracetamol
1501708051
Кечинов туп! Надо для ЛЧ иметь 2 состава, он это хоть понимает?
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Gold of Spartak
1501710210
Ни Канунникова, Ни Нойштедтера, пожалуйста-пожалуйста...
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Приус
1501731297
Я считаю, что легов нужно брать уровня Промеса и Фернандо.
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Дядя Серёжа
1501731546
"В хороших руках и мужчину можно сделать человеком" - "Ищите женщину" - Софико.
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СШГЭС
1501732027
О внутренних резервах. Смотрел давеча игру Спртак-2 - Балтика 0-2, так там один Тигиев что-то пытался сделать, ну Шанбиев был временами заметен, а остальные - ребята у которых жизнь удалась, включая Давыдова-Месси. Только ногу Погребняку-младшему сломали и все. Так что, коллеги, за спиной у нас не густо помощников.
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Сибирь за Спартак
1501733058
Пишут Спартак вцепился в защитника Осиека Баришича. Посмотрел, кто такой - хорват, 24 года, левый защитник, может быть центральным, капитан команды, в последнем матче в ЛЧ забил пенальти ПСВ в гостях. Сегодня они играют ответку - погляжу.
Ответить
Svoysvoemubrat
1501733677
Как ни стараюсь обосновать их необходимость команде, ничего кроме поговорки про безрыбье и рака не получается.
Ответить
Диктор
1501735606
Вот и я не понимаю зачем их хотят взять?
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Mahone
1501737337
Не нужны они Спартаку,брать так стоящих игроков
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