Кечинов: «Канунников и Нойштедтер? Они не сильнее тех, кто есть в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможных переходах в московский клуб полузащитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера и нападающего «Рубина» Максима Канунникова.

Ранее хавбек заявил, что не планирует переходить в стан красно-белых.

– Суд снял запрет с возможного трансфера Каннуникова из «Рубина», которого все лето отправляли в «Спартак». Сообщают, что теперь его можно выкупить за миллион евро. Это будет усилением под Лигу чемпионов?

– Нет. Он не сильнее тех, кто делает погоду в «Спартаке». Если брать для количества, то можно рассмотреть этот вариант – вдруг что-то случится с кем-то из основных футболистов. И то – в чемпионате России он более-менее пригодится, но в Лиге чемпионов – тяжеловато.

– А Нойштедтер из «Фенербахче», которого тоже регулярно сватают в «Спартак», пригодится?

– То же самое, что и по Канунникову, могу сказать: он не сильнее тех, кто есть в команде. На мой взгляд, Боккетти сильнее, Джикия – тоже, да и Таски еще никуда не ушел. Думаю, и Кутепов сильнее.