Гинер: «Акинфеев – великий футболист и достояние нашей страны»

Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер поразмышлял о фигуре армейского вратаря Игоря Акинфеева, который выступает за первую команду вот уже 14 лет.

«Мне не очень нравится, когда Игоря приравнивают к Льву Яшину, Ринату Дасаеву. Да, можно говорить об их достижениях и о достижениях Игоря. Считаю, Акинфеев – великий футболист, прекрасный вратарь. Достояние нашей страны.

Мне не нравится, когда любого футболиста обливают грязью. Александр Кержаков образно сказал, что Василию и Алексею Березуцким и Сергею Игнашевичу надо в ноги бросаться – но если вспомнить, то СМИ их никак, кроме как «деревянными солдатиками», не называли. В 2001-2002 году у нас были журналисты, которые могли анализировать. Не говорить, кого видели с бокалом вина, а анализировать.

Сейчас, к сожалению, журналистов интересует, кто с кем спит, кто в каком ресторане был. А где анализ игры? Если ЦСКА или Акинфеев играет плохо – вопросов нет, об этом надо писать. Или если играет хорошо – тоже надо писать. Не бывает голов без ошибок. Иначе мы бы видели счет 0:0 в каждом матче.

На вопрос о том, когда Акинфеев завершит карьеру, может ответить только Бог. Сколько он еще времени отпустит Игорю поиграть», – говорит функционер.

Напомним, что голкипер пришел в школу ЦСКА в пятилетнем возрасте.