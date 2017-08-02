Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гинер: «Акинфеев – великий футболист и достояние нашей страны»

Гинер: «Акинфеев – великий футболист и достояние нашей страны»

2 августа 2017, 00:25
27

Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер поразмышлял о фигуре армейского вратаря Игоря Акинфеева, который выступает за первую команду вот уже 14 лет.

«Мне не очень нравится, когда Игоря приравнивают к Льву Яшину, Ринату Дасаеву. Да, можно говорить об их достижениях и о достижениях Игоря. Считаю, Акинфеев – великий футболист, прекрасный вратарь. Достояние нашей страны.

Мне не нравится, когда любого футболиста обливают грязью. Александр Кержаков образно сказал, что Василию и Алексею Березуцким и Сергею Игнашевичу надо в ноги бросаться – но если вспомнить, то СМИ их никак, кроме как «деревянными солдатиками», не называли. В 2001-2002 году у нас были журналисты, которые могли анализировать. Не говорить, кого видели с бокалом вина, а анализировать.

Сейчас, к сожалению, журналистов интересует, кто с кем спит, кто в каком ресторане был. А где анализ игры? Если ЦСКА или Акинфеев играет плохо – вопросов нет, об этом надо писать. Или если играет хорошо – тоже надо писать. Не бывает голов без ошибок. Иначе мы бы видели счет 0:0 в каждом матче.

На вопрос о том, когда Акинфеев завершит карьеру, может ответить только Бог. Сколько он еще времени отпустит Игорю поиграть», – говорит функционер.

Напомним, что голкипер пришел в школу ЦСКА в пятилетнем возрасте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Гинер Евгений
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кошмарик
1501622838
конифеев рекордсмен ЛЧ! и этим сказано все!!
Ответить
Робинзон
1501623659
величайший .
Ответить
ufos73
1501629300
Нигер анализа захотел? Ну так вот 11 лет, 43 матча и вечный рекорд. Величайший вратарь мира!!! )))
Ответить
sprint5
1501637031
многим не нравится когда делают из нормального вратаря великим этим и занимается Гинер
Ответить
Приус
1501638098
У страны два достояния - Газпром и Акинфеев. Вот почему мы в ж*пе.
Ответить
СШГЭС
1501639549
Если сравнивать, кто мне больше нравится - Акинфеев или журналисты, то я за Акинфеева.
Ответить
Сибирь за Спартак
1501639863
Судя по эмоциям и высокопарному слогу, деньги подошли к концу.
Ответить
Svoysvoemubrat
1501640102
Лучше расскажи, почему билеты на Спартак до 35 тысяч стоят.
Ответить
la verdad
1501644601
А ты попробуй Игорька продать - тут реальная цена и выяснится:)
Ответить
4agaaa
1501644740
Все то и дело говорят про его ляпы и рекорд, да бывает, да случается,- но он лучший на сегодня в нашей стране футболист! Сколько блестящих матчей и потрясающих сейвов он выдавал??? Уважение и только!
Ответить
Главные новости
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
23:43
1
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
5
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
Все новости
Все новости
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
23:36
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
23:21
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
35
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+