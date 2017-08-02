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    Гинер: «Акинфеев – великий футболист и достояние нашей страны»

    Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер поразмышлял о фигуре армейского вратаря Игоря Акинфеева, который выступает за первую команду вот уже 14 лет.

    «Мне не очень нравится, когда Игоря приравнивают к Льву Яшину, Ринату Дасаеву. Да, можно говорить об их достижениях и о достижениях Игоря. Считаю, Акинфеев – великий футболист, прекрасный вратарь. Достояние нашей страны.

    Мне не нравится, когда любого футболиста обливают грязью. Александр Кержаков образно сказал, что Василию и Алексею Березуцким и Сергею Игнашевичу надо в ноги бросаться – но если вспомнить, то СМИ их никак, кроме как «деревянными солдатиками», не называли. В 2001-2002 году у нас были журналисты, которые могли анализировать. Не говорить, кого видели с бокалом вина, а анализировать.

    Сейчас, к сожалению, журналистов интересует, кто с кем спит, кто в каком ресторане был. А где анализ игры? Если ЦСКА или Акинфеев играет плохо – вопросов нет, об этом надо писать. Или если играет хорошо – тоже надо писать. Не бывает голов без ошибок. Иначе мы бы видели счет 0:0 в каждом матче.

    На вопрос о том, когда Акинфеев завершит карьеру, может ответить только Бог. Сколько он еще времени отпустит Игорю поиграть», – говорит функционер.

    Напомним, что голкипер пришел в школу ЦСКА в пятилетнем возрасте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2017 00:25
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 августа 2017, 17:21

      Акинфеев-легенда российского футбола,кто помнит он с 18 лет в створе ворот одного клуба,верность и преданность редчайшее качество футболиста,таких мало,удачи Игорек тебе,ты второй Яшин,только иногда пропускай от Спартака,шучу

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 августа 2017, 13:22

      Ну про достояние страны ты конечно ляпнул не подумав... Буффон для Италии достояние страны, Кан для Германии достояние страны, без вопросов, порой эти люди в одиночку тянули свои сборные к победам... Что сделал конифей для сборной? НИ-ЧЕ-ГО!!! Сплошь и рядом косяки, да нелепые решающие голы! От него требуется сыграть не ниже своего уровня, а не прыгать выше головы, но он из раза в раз косячит, из раза в раз.

      -1
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      Рейтинг: +17734

      paracetamol 2 августа 2017, 12:37

      Если бы такое достояние в Минфин, мы бы уже все без штанов ходили.

      1
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 2 августа 2017, 11:47

      К чему эта философия? Не иначе продать собирается и цену набивает...

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 2 августа 2017, 11:24

      бред он нечего не сделал в сборной России а вот за клуб есть достижение и не достояние нашей страны а цска.....

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 2 августа 2017, 11:24

      Перехваливают его все таки...При всем уважении к Игорю и ЦСКА... ну не было на Руси уже много лет действительно ярких и великих вратарей...не было... А когда общий уровень в "одном месте", конечно Игорь звезда, вопросов нет. Но равнять с Львом Яшиным, Дасаевым это перебор. Были и другие вратари в СССР ... Маслаченко тот же был очень неплох...(лично мое мнение, никого не хотел обидеть).

      2
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 2 августа 2017, 10:26

      Вчера посмотрел подборку ляпов Акинфеева в играх в России и зарубежных матчах и после таких "фокусов" в воротах называть его великим просто смешно.Всем рекомендую.Забавное зрелище.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Boniel+ 2 августа 2017, 11:28

      было бы смешно, если б не было так грустно..

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 2 августа 2017, 09:20

      Какие то нездоровые отношения Гинера к Акинфееву.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 августа 2017, 07:56

      Кто угадает с трех раз, в какой команде владелец московского ЦСКА Евгений Гинер нашел бы величайшего вратаря?

      2
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 06:35

      Нормальный вратарь. Для ЦСКА великий, племенной.

      3
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