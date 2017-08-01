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Кокорин изобразил Боярского на фоне названия «Боярская»

1 августа 2017, 21:58
11

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин опубликовал в социальной сети небольшую инсталляцию-пародию на народного артиста РСФСР и болельщика сине-бело-голубых Михаила Боярского. Случилось это на фоне «говорящей» вывески.

Ранее Кокорин уже изображал усы – было это в компании партнера Артема Дзюбы в июне, когда сборная России вылетела из Кубка конфедераций. СМИ полагают, что то послание было адресовано главному тренеру россиян Станиславу Черчесову.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Tajik-za Zenit
1501614043
Заиграл хорошо отмазался красиво теперь ждет вызов сборную а да сукин сын
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Batiqol
1501615522
Хочет на ЧМ :)))
Ответить
Batiqol
1501615556
Боря его отпиздить
Ответить
RedWhiteFans2
1501616315
Человек с которым ассоциируются все шляпы и шпаги мира может не простить.
Ответить
Ромарио1981
1501616454
Хе-хе! Каналья!
Ответить
xColaz
1501616779
Идиот
Ответить
spamo77
1501618528
как играет так и шутит
Ответить
Chesn0k
1501621741
когда смолова стебанёт усами?
Ответить
Дядя Серёжа
1501645537
Пора-пора-порадуемся...
Ответить
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