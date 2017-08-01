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    Кокорин изобразил Боярского на фоне названия «Боярская»

    Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин опубликовал в социальной сети небольшую инсталляцию-пародию на народного артиста РСФСР и болельщика сине-бело-голубых Михаила Боярского. Случилось это на фоне «говорящей» вывески.

    Ранее Кокорин уже изображал усы – было это в компании партнера Артема Дзюбы в июне, когда сборная России вылетела из Кубка конфедераций. СМИ полагают, что то послание было адресовано главному тренеру россиян Станиславу Черчесову.

    Источник: Instagram

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    01.08.2017 21:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 06:45

      Пора-пора-порадуемся...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 августа 2017, 00:09

      когда смолова стебанёт усами?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      spamo77 1 августа 2017, 23:15

      как играет так и шутит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > spamo77 2 августа 2017, 02:31

      Красавец, в точку!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 1 августа 2017, 22:46

      Идиот

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 1 августа 2017, 22:40

      Хе-хе! Каналья!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 августа 2017, 22:38

      Человек с которым ассоциируются все шляпы и шпаги мира может не простить.

      6
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 1 августа 2017, 22:25

      Боря его отпиздить

      1
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 1 августа 2017, 22:25

      Хочет на ЧМ :)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 августа 2017, 22:00

      Заиграл хорошо отмазался красиво теперь ждет вызов сборную а да сукин сын

      2
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