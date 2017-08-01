Кокорин изобразил Боярского на фоне названия «Боярская»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин опубликовал в социальной сети небольшую инсталляцию-пародию на народного артиста РСФСР и болельщика сине-бело-голубых Михаила Боярского. Случилось это на фоне «говорящей» вывески.

Ранее Кокорин уже изображал усы – было это в компании партнера Артема Дзюбы в июне, когда сборная России вылетела из Кубка конфедераций. СМИ полагают, что то послание было адресовано главному тренеру россиян Станиславу Черчесову.