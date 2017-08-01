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    Хидиятуллин: «Интересно посмотреть, как оборона «Спартака» справится с атакой «Зенита»

    Экс-футболист «Спартака» Вагиз Хидиятуллин считает, что матч четвертого тура с «Зенитом» станет проверкой для обороны красно-белых. По его мнению, петербуржцы подходят к этой встрече в ранге фаворита.

    Поединок состоится в воскресенье, 6 августа. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    «Мне понравился по содержанию матч «Спартака» и «Краснодара», обе команды добротно выглядели. Исход матча решило индивидуальное мастерство игроков «Спартака», в первую очередь Фернандо и Промеса. По воскресной игре если говорить, то фаворитом, конечно, выглядит «Зенит». Если бы «Спартак» не победил «Краснодар», то команды отделяли бы целых семь очков. «Спартак» ждет очень хороший тест, но и «Зенит» готовится серьезно – не зря Манчини приезжал на игру «Спартака» с «Краснодаром».

    Будет интересно посмотреть, как оборона «Спартака» справится с атакой «Зенита», где в последнее время разыгрался Александр Кокорин. Интересно посмотреть, как «Зенит» будет играть в защите. Мне кажется, что Манчини имеет смысл кого-то персонально выставить против Фернандо, чтобы организацией атаки занимался кто-то, кто обычно этого не делает», – сказал Хидиятуллин.

    После трех туров сине-бело-голубые имеют в своем активе девять очков, одержав три победы. На счету спартаковцев пять баллов после двух ничьих на старте чемпионата и вчерашней победы над «Краснодаром».

    Источник: Р-Спорт

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    01.08.2017 17:21
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    Комментарии61
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 1 августа 2017, 23:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Краснодар проиграл Спартаку потому что накануне была сложнейшая игра в Лиге Европе...с Зенитом такое не прокатит... Игра будет интересной, итог предсказуем...смотрите на верх турнирной таблицы...там все указано)))

      -6
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 1 августа 2017, 23:07

      Лично я жду красивейшего матча, по этому удачи обоим коллективам, покажите зрелищный, чистый футбол!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > 4agaaa 2 августа 2017, 06:57

      Я за футбол, удачи Спартак.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 августа 2017, 22:45

      Непонятно кто кого будет тестировать. Поэтому не надо делать предварительных выводов и резких текстов. Игра покажет, что же лучше. Народное бабло вложенное от тренера до кучи игроков ещё порох не нюхавших или эффект "мотивации имени Карреры".

      -1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 1 августа 2017, 19:51

      ( разыгрался Александр Кокорин)..., чего-то не увидил....

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 августа 2017, 19:47

      Результат непредсказуем. А вот махач болел стопроцентно будет. Москва со своим хамством точно нарвётся

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2017, 19:14

      Мне больше интересно как защита Зенита справиться с атакой СПАРТАКА.

      5
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 августа 2017, 18:34

      Надеюсь, Каррера после игры скажет как Семин, да делали мы этого Манчини.

      9
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 1 августа 2017, 18:27

      Хидиятуллин: «Интересно посмотреть, как оборона «Спартака» справится с бригадой арбитров «Зенита»

      -3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 1 августа 2017, 18:25

      Вагиза интересует только как справится оборона Спартака, вопрос о том, что оборона Зенита будет порвана не стоит.

      10
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 1 августа 2017, 18:20

      У мясных есть оборона?

      2
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