Хидиятуллин: «Интересно посмотреть, как оборона «Спартака» справится с атакой «Зенита»

Экс-футболист «Спартака» Вагиз Хидиятуллин считает, что матч четвертого тура с «Зенитом» станет проверкой для обороны красно-белых. По его мнению, петербуржцы подходят к этой встрече в ранге фаворита.

Поединок состоится в воскресенье, 6 августа. Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Мне понравился по содержанию матч «Спартака» и «Краснодара», обе команды добротно выглядели. Исход матча решило индивидуальное мастерство игроков «Спартака», в первую очередь Фернандо и Промеса. По воскресной игре если говорить, то фаворитом, конечно, выглядит «Зенит». Если бы «Спартак» не победил «Краснодар», то команды отделяли бы целых семь очков. «Спартак» ждет очень хороший тест, но и «Зенит» готовится серьезно – не зря Манчини приезжал на игру «Спартака» с «Краснодаром».

Будет интересно посмотреть, как оборона «Спартака» справится с атакой «Зенита», где в последнее время разыгрался Александр Кокорин. Интересно посмотреть, как «Зенит» будет играть в защите. Мне кажется, что Манчини имеет смысл кого-то персонально выставить против Фернандо, чтобы организацией атаки занимался кто-то, кто обычно этого не делает», – сказал Хидиятуллин.

После трех туров сине-бело-голубые имеют в своем активе девять очков, одержав три победы. На счету спартаковцев пять баллов после двух ничьих на старте чемпионата и вчерашней победы над «Краснодаром».