Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хидиятуллин: «Интересно посмотреть, как оборона «Спартака» справится с атакой «Зенита»

Хидиятуллин: «Интересно посмотреть, как оборона «Спартака» справится с атакой «Зенита»

1 августа 2017, 17:21
64

Экс-футболист «Спартака» Вагиз Хидиятуллин считает, что матч четвертого тура с «Зенитом» станет проверкой для обороны красно-белых. По его мнению, петербуржцы подходят к этой встрече в ранге фаворита.

Поединок состоится в воскресенье, 6 августа. Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Мне понравился по содержанию матч «Спартака» и «Краснодара», обе команды добротно выглядели. Исход матча решило индивидуальное мастерство игроков «Спартака», в первую очередь Фернандо и Промеса. По воскресной игре если говорить, то фаворитом, конечно, выглядит «Зенит». Если бы «Спартак» не победил «Краснодар», то команды отделяли бы целых семь очков. «Спартак» ждет очень хороший тест, но и «Зенит» готовится серьезно – не зря Манчини приезжал на игру «Спартака» с «Краснодаром».

Будет интересно посмотреть, как оборона «Спартака» справится с атакой «Зенита», где в последнее время разыгрался Александр Кокорин. Интересно посмотреть, как «Зенит» будет играть в защите. Мне кажется, что Манчини имеет смысл кого-то персонально выставить против Фернандо, чтобы организацией атаки занимался кто-то, кто обычно этого не делает», – сказал Хидиятуллин.

После трех туров сине-бело-голубые имеют в своем активе девять очков, одержав три победы. На счету спартаковцев пять баллов после двух ничьих на старте чемпионата и вчерашней победы над «Краснодаром».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Хидиятуллин Вагиз
Комментарии (64)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1501597502
ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ КАК ОБОРОНА " ЗЕНИТА " СПРАВИТСЯ С АТАКОЙ " СПАРТАКА " .
Ответить
Евгений Агеев
1501598575
Кто за победу Спартака в матче с Зенитом, как и я, ставьте палец вверх! Кто за победу Зенита, ставьте мне минус! Интересно, кого здесь больше...
Ответить
Приус
1501599212
С чего ты, Вагиз, проблемами Зенита озаботился?
Ответить
СШГЭС
1501599819
Сократить лигу команд до 8-10, будем каждую неделю настоящий футбол смотреть.
Ответить
Сибирь за Спартак
1501600362
Будет интересная игра, которая даст ответ на вопрос, что лучше - агрессивная трансферная политика или ставка на сыгранный состав.
Ответить
paracetamol
1501600851
У мясных есть оборона?
Ответить
Svoysvoemubrat
1501601136
Вагиза интересует только как справится оборона Спартака, вопрос о том, что оборона Зенита будет порвана не стоит.
Ответить
Рулонъ Обоевъ
1501601231
Хидиятуллин: «Интересно посмотреть, как оборона «Спартака» справится с бригадой арбитров «Зенита»
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1501601697
Надеюсь, Каррера после игры скажет как Семин, да делали мы этого Манчини.
Ответить
zenit2012
1501619860
Краснодар проиграл Спартаку потому что накануне была сложнейшая игра в Лиге Европе...с Зенитом такое не прокатит... Игра будет интересной, итог предсказуем...смотрите на верх турнирной таблицы...там все указано)))
Ответить
Главные новости
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
5
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Все новости
Все новости
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
23:21
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
34
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+