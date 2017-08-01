Фурсенко сообщил, что «Зенит» почти завершил летнюю трансферную кампанию

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербуржцы практически завершили комплектование команды в нынешнее трансферное окно.

Вчера сине-бело-голубые сообщили о переходе аргентинского защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы. Ранее состав сине-бело-голубых пополнили еще двое представителей Аргентины – полузащитники Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Кроме того, «Зенит» этим летом приобрел хавбеков Александра Ерохина, Дмитрия Полоза, Кристиана Нобоа и Далера Кузяева, защитников Дмитрия Рукаса и Дениса Терентьева, а также нападающего Дмитрия Богаева.

«Как много новичков еще появятся в «Зените» этим летом? Пока не могу сказать, но мы подходим к окончанию нашей трансферной кампании.

Трансфер Мамманы? Переговоры часто бывают непростыми, особенно когда речь идет об игроке сборной. Он востребован, и мы давно за ним следили. Мы реализовали наше желание, приобретя центрального защитника, который усилит нашу команду, вчера он прибыл в наше расположение.

Агент Ригони сообщил, что сделку по переходу игрока из «Индепендьенте» в «Зенит» можно считать закрытой? Я не предсказатель. Когда все будет точно ясно, я обо всем сообщу.

Все эти аргентинские ребята – очень талантливые игроки. Плюс аргентинцы вообще хорошо адаптируются, их присутствие в команде будет способствовать развитию российских игроков, им по 21-23 года, они – будущее нашей команды. А с точки зрения футбольного бизнеса в дальнейшем, когда они вырастут, можно будет провести их трансферы в Европу, и таким образом можно будет пополнить бюджет «Зенита», – сказал Фурсенко.