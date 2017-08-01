Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко сообщил, что «Зенит» почти завершил летнюю трансферную кампанию

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербуржцы практически завершили комплектование команды в нынешнее трансферное окно.

    Вчера сине-бело-голубые сообщили о переходе аргентинского защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы. Ранее состав сине-бело-голубых пополнили еще двое представителей Аргентины – полузащитники Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Кроме того, «Зенит» этим летом приобрел хавбеков Александра Ерохина, Дмитрия Полоза, Кристиана Нобоа и Далера Кузяева, защитников Дмитрия Рукаса и Дениса Терентьева, а также нападающего Дмитрия Богаева.

    «Как много новичков еще появятся в «Зените» этим летом? Пока не могу сказать, но мы подходим к окончанию нашей трансферной кампании.

    Трансфер Мамманы? Переговоры часто бывают непростыми, особенно когда речь идет об игроке сборной. Он востребован, и мы давно за ним следили. Мы реализовали наше желание, приобретя центрального защитника, который усилит нашу команду, вчера он прибыл в наше расположение.

    Агент Ригони сообщил, что сделку по переходу игрока из «Индепендьенте» в «Зенит» можно считать закрытой? Я не предсказатель. Когда все будет точно ясно, я обо всем сообщу.

    Все эти аргентинские ребята – очень талантливые игроки. Плюс аргентинцы вообще хорошо адаптируются, их присутствие в команде будет способствовать развитию российских игроков, им по 21-23 года, они – будущее нашей команды. А с точки зрения футбольного бизнеса в дальнейшем, когда они вырастут, можно будет провести их трансферы в Европу, и таким образом можно будет пополнить бюджет «Зенита», – сказал Фурсенко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2017 15:17
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 17:33

      Стесняюсь спросить про размах следующей трансферной компании....
      Цифры трансферов в валютах впечатляют, а вот счёт с Тосно в 1-0 вызывает некоторое недоразумение.... А так всё складненько....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 августа 2017, 17:28

      Надо бы мне для разнообразия ещё парочку футбольных сайтов найти, а то..Бомбардир откровенно утомил уже Фурсенкой,Сарсанией и их "агрессивной трансферной политикой"...
      Сотни полторы заметок было на эту тему, а в итоге всей агрессии- два басмача, два аргентинца и разорванный на халяву Ростов... Всего восемь человек,причём ростовские " на халяву" почти не обсуждались и басмачи тоже...
      Парадист и Дриуссуси заполонили все ленты агрессии Зенита...
      Теперь другая новость- агрессивная политика ПОЧТИ закончилась...
      Задолбали уже трансферами...
      Давай уже про Артёмку поговорим...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 1 августа 2017, 17:13

      Видимо будет трансфер Ригони и компания на этом закончена!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 1 августа 2017, 16:39

      Жду возвращения Гарая из испанской кабалы. И можно ставить точку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 1 августа 2017, 16:19

      им по 21-23 года, они – будущее нашей команды.
      ======================================
      Цука, свои воспитанники должны быть будущим нашей команды. Но их почему то нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 1 августа 2017, 15:33

      Лучше в Китай транферить. Там вообще бабки не считают.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > paracetamol 1 августа 2017, 17:34

      В этом сезоне там лавочка закрылась....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 августа 2017, 15:26

      Богаев нападающий? акститесь Бомбардир

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11