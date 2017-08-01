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Фурсенко сообщил, что «Зенит» почти завершил летнюю трансферную кампанию

1 августа 2017, 15:17
8

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербуржцы практически завершили комплектование команды в нынешнее трансферное окно.

Вчера сине-бело-голубые сообщили о переходе аргентинского защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы. Ранее состав сине-бело-голубых пополнили еще двое представителей Аргентины – полузащитники Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Кроме того, «Зенит» этим летом приобрел хавбеков Александра Ерохина, Дмитрия Полоза, Кристиана Нобоа и Далера Кузяева, защитников Дмитрия Рукаса и Дениса Терентьева, а также нападающего Дмитрия Богаева.

«Как много новичков еще появятся в «Зените» этим летом? Пока не могу сказать, но мы подходим к окончанию нашей трансферной кампании.

Трансфер Мамманы? Переговоры часто бывают непростыми, особенно когда речь идет об игроке сборной. Он востребован, и мы давно за ним следили. Мы реализовали наше желание, приобретя центрального защитника, который усилит нашу команду, вчера он прибыл в наше расположение.

Агент Ригони сообщил, что сделку по переходу игрока из «Индепендьенте» в «Зенит» можно считать закрытой? Я не предсказатель. Когда все будет точно ясно, я обо всем сообщу.

Все эти аргентинские ребята – очень талантливые игроки. Плюс аргентинцы вообще хорошо адаптируются, их присутствие в команде будет способствовать развитию российских игроков, им по 21-23 года, они – будущее нашей команды. А с точки зрения футбольного бизнеса в дальнейшем, когда они вырастут, можно будет провести их трансферы в Европу, и таким образом можно будет пополнить бюджет «Зенита», – сказал Фурсенко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан Полоз Дмитрий Ерохин Александр Терентьев Денис Богаев Дмитрий Кузяев Далер Паредес Леандро Рукас Томас Маммана Эмануэль Дриусси Себастьян Фурсенко Сергей
Комментарии (8)
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Garrincha58
1501590361
Богаев нападающий? акститесь Бомбардир
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paracetamol
1501590812
Лучше в Китай транферить. Там вообще бабки не считают.
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порт
1501593595
им по 21-23 года, они – будущее нашей команды. ====================================== Цука, свои воспитанники должны быть будущим нашей команды. Но их почему то нет.
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neveldomha
1501594778
Жду возвращения Гарая из испанской кабалы. И можно ставить точку.
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alexfilatov
1501596823
Видимо будет трансфер Ригони и компания на этом закончена!)
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семёнычев
1501597729
Надо бы мне для разнообразия ещё парочку футбольных сайтов найти, а то..Бомбардир откровенно утомил уже Фурсенкой,Сарсанией и их "агрессивной трансферной политикой"... Сотни полторы заметок было на эту тему, а в итоге всей агрессии- два басмача, два аргентинца и разорванный на халяву Ростов... Всего восемь человек,причём ростовские " на халяву" почти не обсуждались и басмачи тоже... Парадист и Дриуссуси заполонили все ленты агрессии Зенита... Теперь другая новость- агрессивная политика ПОЧТИ закончилась... Задолбали уже трансферами... Давай уже про Артёмку поговорим...
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insider_retro
1501598031
Стесняюсь спросить про размах следующей трансферной компании.... Цифры трансферов в валютах впечатляют, а вот счёт с Тосно в 1-0 вызывает некоторое недоразумение.... А так всё складненько....
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