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Хави Гарсия договорился с «Бетисом» о контракте

1 августа 2017, 14:16
10

«Бетис» договорился о контракте с полузащитником «Зенита» Хави Гарсией, опередив в борьбе за испанца «Малагу». Сообщается, что 30-летний игрок заключит с севильцами четырехлетнее соглашение и присоединится к своей новой команде в ближайшее.

По информации источника, главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини после приобретения аргентинского хавбека Эмануэля Мамманы сказал Гарсии, что он может покинуть петербургский клуб.

Испанец перешел в «Зенит» летом 2014 года из «Манчестер Сити». За это время он провел за петербуржцев 107 матчей.

Источник: Football Espana
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Бетис Хави Гарсия
Комментарии (10)
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isa361
1501586725
сумма трансфера?
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Diman Red
1501587567
пора бетису уже заиграть,,давно болею за эту команду
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zlobny_zenitos
1501587676
Йоу, Бомбардир, ты же сам пишешь, что Маммана это защитник, а теперь под уход Гарсии он стал хавом?))))))
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jet andy
1501589882
Маманна хавбеком уже стал?
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orstho-68
1501591774
Потеря для Зенита
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xColaz
1501591784
Новая подружка для Дриусси. Старую можно выкинуть
Ответить
Paladius
1501595339
У Зенита с опорниками итак перебор. Есть Кузяев, Паредес, Ерохин, Нобоа, Эрнани не продан еще. Так, что большой потерей не станет. Да и не оправдывает он свою зарплату, хотя игрок добротный! Плюс с Манчини все негладко еще со времен МанСити.
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