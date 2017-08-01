Хави Гарсия договорился с «Бетисом» о контракте

«Бетис» договорился о контракте с полузащитником «Зенита» Хави Гарсией, опередив в борьбе за испанца «Малагу». Сообщается, что 30-летний игрок заключит с севильцами четырехлетнее соглашение и присоединится к своей новой команде в ближайшее.

По информации источника, главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини после приобретения аргентинского хавбека Эмануэля Мамманы сказал Гарсии, что он может покинуть петербургский клуб.

Испанец перешел в «Зенит» летом 2014 года из «Манчестер Сити». За это время он провел за петербуржцев 107 матчей.