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    Хави Гарсия договорился с «Бетисом» о контракте

    «Бетис» договорился о контракте с полузащитником «Зенита» Хави Гарсией, опередив в борьбе за испанца «Малагу». Сообщается, что 30-летний игрок заключит с севильцами четырехлетнее соглашение и присоединится к своей новой команде в ближайшее.

    По информации источника, главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини после приобретения аргентинского хавбека Эмануэля Мамманы сказал Гарсии, что он может покинуть петербургский клуб.

    Испанец перешел в «Зенит» летом 2014 года из «Манчестер Сити». За это время он провел за петербуржцев 107 матчей.

    Источник: Football Espana

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    01.08.2017 14:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +448

      Paladius 1 августа 2017, 16:48

      У Зенита с опорниками итак перебор. Есть Кузяев, Паредес, Ерохин, Нобоа, Эрнани не продан еще. Так, что большой потерей не станет. Да и не оправдывает он свою зарплату, хотя игрок добротный! Плюс с Манчини все негладко еще со времен МанСити.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 1 августа 2017, 15:49

      Новая подружка для Дриусси. Старую можно выкинуть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 1 августа 2017, 15:49

      Потеря для Зенита

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      jet andy 1 августа 2017, 15:18

      Маманна хавбеком уже стал?

      0
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol > jet andy 1 августа 2017, 15:19

      Замену подготовили.

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 14:41

      Йоу, Бомбардир, ты же сам пишешь, что Маммана это защитник, а теперь под уход Гарсии он стал хавом?))))))

      3
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      Рейтинг: -70

      Diman Red 1 августа 2017, 14:39

      пора бетису уже заиграть,,давно болею за эту команду

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 1 августа 2017, 14:25

      сумма трансфера?

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > isa361 1 августа 2017, 14:54

      я думаю 0

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > isa361 1 августа 2017, 15:18

      у Гарсии зарплата в районе 4 лямов и контракт до 19 года так что Зенит даже отпустив его бесплатно сэкономит ту сумму, что за него могут дать

      2
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