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    Рейнгольд: «Глушаков выглядит похуже остальных, но прилично»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил некоторых игроков столичного клуба после матча третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который закончился со счетом 2:0. По словам ветерана, лишь Глушаков выглядел немного хуже остальных лидеров команды.

    После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

    – Если бы Промес двигался один, а остальные таскали телегу — ничего бы не было. Вот в чем дело. Свинцовые нагрузки спали и побежала вся команда. Зе Луиш в большом порядке. Он затерзал оборону «Краснодара». И Глушаков и Луис Адриано были в порядке. Команда выполнила сверхзадачу и сыграла в очень симпатичный футбол.

    Беда случилась только в матче с «Динамо». Тот результат лег на плечи спартаковцев тяжелым грузом. Поэтому я переживал и за матч в Уфе. Но теперь все пошло по плану и никаких отрывов у нынешних лидеров не будет. Если «Спартак» продолжит так играть, этого будет достаточно чтобы быть в лидирующей группе.

    – Глушаков уже похож на себя образца прошлого сезона?

    – Он выглядит похуже. Ему нужно немного свежести. Но выглядел он прилично. Опорному хаву нужно пахать от штрафной до штрафной. Поэтому нагрузка на него, Фернандо и Зобнина всегда была сумасшедшей. Это связующие звенья. Глушаков втягивается и показывает приличную игру. Сегодня он даже мог забить, но обратите внимание, что для удара он пробежал 30 метров. Значит, ноги бегут.

    «Краснодар» сегодня ничего не показал. Все красиво, но все в середине поля. Я посмотрел на лицо Шалимова. Человек понимает, что сегодня с сегодняшним «Спартаком» бороться тяжело. «Спартак» сильнее.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2017 11:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 августа 2017, 19:38

      Врач -психиатр..-
      Рейнгольд выглядит похуже остальных, но прилично выпивши

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 августа 2017, 15:57

      сезон только начался

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 августа 2017, 13:38

      Как хорошо, что в Питере нет такого рейнгольда.

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > APchelov 1 августа 2017, 18:59

      я тебе даже плюсанул, и отвечу тем же ))). Как хорошо, что в Иваново нет такого ОРлова))

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      Рейтинг: +3412

      APchelov > Snerg 1 августа 2017, 19:20

      Орлов - ангел на фоне этого старикашки

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 1 августа 2017, 11:52

      Да, Глушаков пока не похож на себя, образца прошлого сезона. Но может дело еще и в том, что подвис вопрос нового контракта со Спартаком?

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      Рейтинг: +581

      Робинзон > oyabun 1 августа 2017, 12:42

      пора отпустить Глушака
      зазвездился земеля
      много лишнего себе думает
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