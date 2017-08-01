Рейнгольд: «Глушаков выглядит похуже остальных, но прилично»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил некоторых игроков столичного клуба после матча третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который закончился со счетом 2:0. По словам ветерана, лишь Глушаков выглядел немного хуже остальных лидеров команды.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Если бы Промес двигался один, а остальные таскали телегу — ничего бы не было. Вот в чем дело. Свинцовые нагрузки спали и побежала вся команда. Зе Луиш в большом порядке. Он затерзал оборону «Краснодара». И Глушаков и Луис Адриано были в порядке. Команда выполнила сверхзадачу и сыграла в очень симпатичный футбол.

Беда случилась только в матче с «Динамо». Тот результат лег на плечи спартаковцев тяжелым грузом. Поэтому я переживал и за матч в Уфе. Но теперь все пошло по плану и никаких отрывов у нынешних лидеров не будет. Если «Спартак» продолжит так играть, этого будет достаточно чтобы быть в лидирующей группе.

– Глушаков уже похож на себя образца прошлого сезона?

– Он выглядит похуже. Ему нужно немного свежести. Но выглядел он прилично. Опорному хаву нужно пахать от штрафной до штрафной. Поэтому нагрузка на него, Фернандо и Зобнина всегда была сумасшедшей. Это связующие звенья. Глушаков втягивается и показывает приличную игру. Сегодня он даже мог забить, но обратите внимание, что для удара он пробежал 30 метров. Значит, ноги бегут.

«Краснодар» сегодня ничего не показал. Все красиво, но все в середине поля. Я посмотрел на лицо Шалимова. Человек понимает, что сегодня с сегодняшним «Спартаком» бороться тяжело. «Спартак» сильнее.