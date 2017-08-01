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  • Рейнгольд: «Глушаков выглядит похуже остальных, но прилично»

Рейнгольд: «Глушаков выглядит похуже остальных, но прилично»

1 августа 2017, 11:05
7

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил некоторых игроков столичного клуба после матча третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который закончился со счетом 2:0. По словам ветерана, лишь Глушаков выглядел немного хуже остальных лидеров команды.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Если бы Промес двигался один, а остальные таскали телегу — ничего бы не было. Вот в чем дело. Свинцовые нагрузки спали и побежала вся команда. Зе Луиш в большом порядке. Он затерзал оборону «Краснодара». И Глушаков и Луис Адриано были в порядке. Команда выполнила сверхзадачу и сыграла в очень симпатичный футбол.

Беда случилась только в матче с «Динамо». Тот результат лег на плечи спартаковцев тяжелым грузом. Поэтому я переживал и за матч в Уфе. Но теперь все пошло по плану и никаких отрывов у нынешних лидеров не будет. Если «Спартак» продолжит так играть, этого будет достаточно чтобы быть в лидирующей группе.

– Глушаков уже похож на себя образца прошлого сезона?

– Он выглядит похуже. Ему нужно немного свежести. Но выглядел он прилично. Опорному хаву нужно пахать от штрафной до штрафной. Поэтому нагрузка на него, Фернандо и Зобнина всегда была сумасшедшей. Это связующие звенья. Глушаков втягивается и показывает приличную игру. Сегодня он даже мог забить, но обратите внимание, что для удара он пробежал 30 метров. Значит, ноги бегут.

«Краснодар» сегодня ничего не показал. Все красиво, но все в середине поля. Я посмотрел на лицо Шалимова. Человек понимает, что сегодня с сегодняшним «Спартаком» бороться тяжело. «Спартак» сильнее.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Глушаков Денис Адриано Луис Зе Луиш Промес Квинси Шалимов Игорь Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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oyabun
1501577546
Да, Глушаков пока не похож на себя, образца прошлого сезона. Но может дело еще и в том, что подвис вопрос нового контракта со Спартаком?
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APchelov
1501583918
Как хорошо, что в Питере нет такого рейнгольда.
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sprint5
1501592220
сезон только начался
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shinnik
1501605534
Врач -психиатр..- Рейнгольд выглядит похуже остальных, но прилично выпивши
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