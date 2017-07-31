Прядкин заявил, что клубы РФПЛ должны быть готовы к допинг-контролю

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в процедуре проверки игроков на допинг на матчах чемпионата России нет ничего необычного. Напомним, подобная процедура была проведена на поединке третьего тура Премьер-лиги «Ахмат» – «Динамо» (2:0). Произошло подобное впервые за два сезона.

Как сообщает источник, допинг-пробы были взяты у защитников грозненцев Андрея Семенова и Виталия Гудиева, а также у защитника бело-голубых Ивана Темникова и полузащитника Антона Соснина.

«Это процедура, которую проводят во всех странах. Мы были ознакомлены с тем, что в течение сезона допинг-контроль в чемпионате планируется проводить. Об этом знали все – из РФС, РУСАДА поступало письмо. К этому надо быть готовым – могут проверить и одну, и две, и три игры», – сказал Прядкин.