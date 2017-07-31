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Дугалич не ждал быстрого гола от «Зенита»

31 июля 2017, 11:39
5

Защитник «Тосно» Раде Дугалич считает, что «Зенит» обыграл его команду в рамках третьего тура российской Премьер-лиги лишь за счет одного голевого момента. По словам сербского футболиста, команда из ленинградской области могла отыграться, но не хватило везения в атаке.

После трех туров «Тосно» имеет в турнирной таблице три поражения и ноль очков.

– Быстрый гол стал для вас неожиданным?

– Да, мы не ожидали его, но после того, как пропустили, команда стала играть в футбол. Могли использовать свои возможности и сравнять счет, но не получилось. В итоге проиграли из-за одного момента в первом тайме.

– Как вы считаете, почему такой тонкий пас Шатова смог пройти на Кокорина?

– Шатов хорошо отдал пас пяткой. Мы вышли высоко прессинговать, а Кокорин оказался позади нас. Получился пас за спину, он принял мяч и забил.

– На второй тайм выходили с настроем еще больше атаковать?

– Как и договорились в раздевалке. Мы начали прессинговать, играть в быстрый футбол. Во втором тайме у нас были моменты, но так получилось, что счет остался прежним.

– Отсутствие очков и голов нервирует как-то футболистов?

– Нет, мы спокойно готовимся к любому сопернику. На каждый матч выходим играть. Да, так получилось, что в первых трех играх не забили, но у нас еще будет много матчей. Будем забивать и выигрывать.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Тосно Дугалич Раде
Комментарии (5)
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Помпомпом
1501491738
Вроде бы в футбол играли вчера.. Что значит не ждали быстрого гола?) Думали соперник в первые 15 минут, даст на разогрев? просто мяч покатать? Странно это слышать, мне кажется, в первую очередь вратари, защитники должны постоянно "ожидать гол" от соперника и стараться не допустить этого..
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порт
1501496567
Просто на данный момент "Зенит" сильнее вас.
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smersh45
1501497292
играли хорошо но пока ещё не уровень удачи в дальнейшем
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xLINDAx
1501498268
В этой игре неплохо выглядели, молодцы.
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OfaZavr
1501511133
Удачи Тосно в дальнейшем.
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