Дугалич не ждал быстрого гола от «Зенита»

Защитник «Тосно» Раде Дугалич считает, что «Зенит» обыграл его команду в рамках третьего тура российской Премьер-лиги лишь за счет одного голевого момента. По словам сербского футболиста, команда из ленинградской области могла отыграться, но не хватило везения в атаке.

После трех туров «Тосно» имеет в турнирной таблице три поражения и ноль очков.

– Быстрый гол стал для вас неожиданным?

– Да, мы не ожидали его, но после того, как пропустили, команда стала играть в футбол. Могли использовать свои возможности и сравнять счет, но не получилось. В итоге проиграли из-за одного момента в первом тайме.

– Как вы считаете, почему такой тонкий пас Шатова смог пройти на Кокорина?

– Шатов хорошо отдал пас пяткой. Мы вышли высоко прессинговать, а Кокорин оказался позади нас. Получился пас за спину, он принял мяч и забил.

– На второй тайм выходили с настроем еще больше атаковать?

– Как и договорились в раздевалке. Мы начали прессинговать, играть в быстрый футбол. Во втором тайме у нас были моменты, но так получилось, что счет остался прежним.

– Отсутствие очков и голов нервирует как-то футболистов?

– Нет, мы спокойно готовимся к любому сопернику. На каждый матч выходим играть. Да, так получилось, что в первых трех играх не забили, но у нас еще будет много матчей. Будем забивать и выигрывать.