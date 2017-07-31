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  • Талалаев: «Во втором тайме в ворота «Енисея» залетело все, что должно было»

Талалаев: «Во втором тайме в ворота «Енисея» залетело все, что должно было»

31 июля 2017, 09:42
2

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев не стал называть победу над «Енисеем» в рамках пятого тура первенства ФНЛ легкой. Напомним, что встреча закончилась со счетом 5:0.

По словам тренера, лишь во втором тайме игроки его команды смогли раскрепоститься, что и сказалось на итоговом счете.

«Тамбов» после пяти туром имеет шесть очков, располагаясь на 13-й строчке в таблице. «Енисей» идет на шестом месте с девятью очками в своем активе.

– Очень тяжелая игра. Нужно было оправдаться за то безволие и растерянность, которое мы проявили в матче с «Балтикой», когда уступили 0:3. Ребят даже не пришлось мотивировать. Плюс я решил провести ротацию, дать другим футболистам проявить себя – задумал это еще до начала сезона, так как у нас очень плотный календарь.

Мы понимали, что «Енисей» вышел из манежа, где комфортные условия, на натуральный газон. Да и жара сыграла нам на руку. Даже до удаления мы имели преимущество, создавали больше моментов, но не хватало реализации. Во втором тайме ребята раскрепостились, и залетело все, что должно.

– Но все-таки удаление защитника красноярцев Кичина на 38-й минуте сыграло свою роль?

– Безусловно. Одно дело просто хорошо настроиться, а другое – иметь численное преимущество и уметь его реализовать.

– Перед матчем могли предположить, что разгромите одного из лидеров первенства?

– Мне понравилось, как футболисты разминались перед игрой. Мы кое-что изменили в тактике. Подозревал, что нас ожидает хороший матч. Хотя такого счета никто не мог предположить. Но не стоит впадать в эйфорию, выводы можно делать не раньше десятого тура. Сейчас еще не все команды вышли на пик формы.

– Вы говорили, что не видите причин, по которым «Енисей» Аленичева может не выйти в Премьер-лигу. После очной встречи мнение не изменилось?

– Абсолютно не изменилось. Красноярцы и сами играют, и дают это делать сопернику. Есть команды, которые играют совершенно в другой футбол. Если посмотреть на наш матч с «Балтикой», то калининградцы совершили во встрече с нами около тридцати фолов. Когда такое происходит, о каком качестве и интенсивности игры может идти речь?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Тамбов Енисей Кичин Валерий Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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Дядя Серёжа
1501485055
Алень не думал же, что РФПЛ ему на блюдечке попадут?
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Maxim Nik
1501492725
Вперёд Тамбов! Так держать! Отличный матч!
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