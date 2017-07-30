Игорь Шевченко: «Главная сила «Рубина» в матче с «Арсеналом»? Судья»

Нападающий тульского «Арсенала» Игорь Шевченко после матча 3-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:2) раскритиковал работу главного арбитра встречи Владимира Москалева.

После данного поражения «канониры» расположились на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе одно очко.

– В чем была главная сила нашего соперника сегодня?

– Фамилия этой силы – Москалев.

– Не стоит посыпать голову пеплом? Команда вроде нашла свою игру…

– Проблема в том, что мы сами отдали игры «Рубину» и «Локомотиву». В этих играх мы должны были брать очки. Сами виноваты. Наверно, где-то дело в психологии.