Даудов: «Победы на старте сезона придают «Ахмату» уверенность»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов высоко оценил уровень игры команды в матче с «Динамо» в 3-м туре РФПЛ. Клуб из Грозного на своем поле одержал победу со счетом 2:0.

«Команда еще раз продемонстрировала высокий уровень профессионализма. Наши футболисты контролировали ход поединка, играли первым номером и были вознаграждены за старание.

После трех туров мы имеем 100-процентный результат. Это очень важно, потому как победы на старте сезона придают команде уверенность в дальнейшем. Всех с победой!» — написал Даудов в социальной сети.

«Ахмат» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.