Кононов: «Балай почти год играет с болью. Мы решили отправить его на лечение в Испанию»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итог победе над «Динамо» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата России.

«Хорошая игра, хорошая победа. Думаю, мы во втором тайме усилили игру с помощью замен, за счет ребят, которые вышли и усилили натиск на соперника за счет скорости. Мы победили и набрали три очка.

Наше дело — наша работа, наш труд. И нужно, чтобы этот труд приносил удовольствие нам самим — игрокам, руководителям клуба. Могу сказать слова благодарности Рамзану Ахматовичу Кадырову, благодаря которому созданы все условия для работы, также поблагодарить Магомеда Даудова, который всегда с нами. Смена названия также имеет важное значение. Перед игрой мы были в Мемориальном комплексе Славы имени первого президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова, для нас это очень важно, это также способствовало победе.

Балай давно играет травмированным, почти год играет с болевыми ощущениями. Мы решили прекратить это и отправили его на лечение в Испанию. Роши получил травму на тренировке, думаю он восстановится к матчу с «Уфой». Швец должен начать работу в общей группе к матчу с «Краснодаром». Возвращение Мбенге затягивается, здесь, скорее, дело идет к сентябрю», — сказал специалист.

Матч четвертого тура РФПЛ «Уфа» – «Ахмат» состоится 4 августа.