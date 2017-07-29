Победа над «Арсеналом» стала для «Рубина» 900 в чемпионатах России, Цакташ забил 2600 гол

«Рубин» в матче третьего тура РФПЛ обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. Полузащитник Александр Сонг сравнял счет на 60 минуте, а 14 минут спустя хавбек Мийо Цакташ установил окончательный счет с пенальти.

Победа стала для казанского клуба 900 в истории выступлений в чемпионатах страны. Гол Цакташа – 2600 во всех национальных первенствах, в которых участвовал клуб.

Напомним, для «Рубина» победа стала первой после возвращения главного тренера Курбана Бердыева. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.