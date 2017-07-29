Президент «Лиона» Ола подтвердил, что готов продать Мамману в «Зенит»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что клуб действительно получил предложение от «Зенита» по трансферу защитника Эмануэля Мамманы и готов принять его.

Ранее СМИ сообщали, что петербуржцы готовы заплатить за 21-летнего игрока 16 миллионов евро. В свою очередь «ткачи» приобрели аргентинца у «Ривер Плейта» в прошлом году за 7,5 миллиона.

«С того момента, как нам предложили за игрока, который не входит в четверку основных центральных защитников команды по мнению главного тренера Бруно Женезио, цену, вдвое превышающую ту, за которую он был приобретен, нас это заинтересовало», – приводит слова Ола eurosport.fr.

В минувшем сезоне Маммана принял участие в 17-ти матчах Лиги 1, забив один и заработав три желтые карточки.