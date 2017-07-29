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  • Щенников: «Раз за сезон можно стерпеть перелет в Хабаровск»

Щенников: «Раз за сезон можно стерпеть перелет в Хабаровск»

29 июля 2017, 10:30
8

Защитник ЦСКА Георгий Щенников отметил, что «СКА-Хабаровск» своим уровнем игры заслужил выступать в РФПЛ. Команды сегодня проведут матч в рамках 3-го тура чемпионата России.

«Команда вышла в Премьер-лигу по спортивному принципу, полностью заслужила это своей игрой, и было бы неправильно говорить, что в РФПЛ она не нужна.

Это здорово, что у нас в стране есть клубы из таких городов. Да, добираться до Хабаровска долго, но раз в сезон это можно стерпеть. Самим ребятам летать по-любому больше, чем их соперникам», – заявил Щенников.

«СКА-Хабаровск» в стартовых двух турах чемпионата не набрал ни одного очка.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Реал Щенников Георгий
Комментарии (8)
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Shpion23
1501315403
Хоть кто-то здраво высказался. Помню за Луч болел когда они в Премьер-Лиге были, тогда все желали им вылета, мол далеко лететь до них, забывая, что самим "лучинцам" летать каждую вторую игру.
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acer2003
1501315627
Вот как СКА каждый раз добираться )))
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Ехай Наxyй
1501315898
Щенок-настоящий терпила.Девиз Щенникова-"Один раз,не педераз"!
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арейская
1501317528
И то правда...
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кошмарик
1501319224
а на Бали ?? или на Бали терпеть не надо??
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dok66
1501323154
Что значит стерпеть ! Ты профи , или девушка - курсистка ? Есть Чемп и 16 команд . Какая разница , где географически находится соперник ?
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vovan55
1501329055
да уж будьте добры, слетайте, хабаровчанам аж 15 раз придётся летать...
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anri1703
1501376413
и как эта новость с реалом связана? у кого моя команда реал стоит тот поймет
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