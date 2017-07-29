Щенников: «Раз за сезон можно стерпеть перелет в Хабаровск»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников отметил, что «СКА-Хабаровск» своим уровнем игры заслужил выступать в РФПЛ. Команды сегодня проведут матч в рамках 3-го тура чемпионата России.

«Команда вышла в Премьер-лигу по спортивному принципу, полностью заслужила это своей игрой, и было бы неправильно говорить, что в РФПЛ она не нужна.

Это здорово, что у нас в стране есть клубы из таких городов. Да, добираться до Хабаровска долго, но раз в сезон это можно стерпеть. Самим ребятам летать по-любому больше, чем их соперникам», – заявил Щенников.

«СКА-Хабаровск» в стартовых двух турах чемпионата не набрал ни одного очка.