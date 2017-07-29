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  • Луческу: «Приглашать состоявшихся звезд за большие деньги – неправильный путь для «Зенита»

Луческу: «Приглашать состоявшихся звезд за большие деньги – неправильный путь для «Зенита»

29 июля 2017, 07:49
25

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что не собирался в питерском клубе делать упор на покупку дорогостоящих футболистов. При этом специалист ставит себе в плюс налаживание игры команды в защите.

«Мы были на правильном пути. Никто не говорит, сколько для этого пришлось поменять и как мне было тяжело. Менять пришлось и подход футболистов к тренировкам, и содержание занятий, и игру перестраивать. И мы ведь преуспели! Сначала в приоритете было поставить коллективную игру в защите, чтобы все понимали свою роль при потере мяча, вовремя перестраивались и отходили назад, создавали плотность. Мы пропустили на 11 мячей меньше, чем в прошлом чемпионате! Забили в нем больше всех! И это притом что я только на второй сезон предполагал увидеть атаку именно такой, какой она должна быть.

Я отлично знаком с требованиями, которым должны соответствовать футболисты на уровне еврокубков. Многие решают эту проблему просто – покупают готовых игроков. Я не собирался тратить деньги клуба и покупать, покупать, покупать… Нет! Я вообще убежден, что приглашать состоявшихся звезд за большие деньги – неправильный путь для «Зенита», – заявил Луческу.

Румынский тренер имел с «Зенитом» двухлетний контракт, но был уволен после стартового сезона.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сахалинец за Зенит
1501307408
Если бы дали человеку поработать, то возможно он сделал бы команду без больших затрат, но в зените нужен результат.
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Ехай Наxyй
1501311363
Pbybn-lthmvj!!!!!!!
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BarStep
1501311669
Постфактум можно говорить теперь все, что угодно... Но команды мы так и не увидели. Все клубы покупают готовых игроков, разница лишь в одном - в состоятельности клубов, и соответственно квалификации приобретаемых игроков... Вот и все...
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ItalianFootball
1501313065
Мирча, окстись! Это кто ж из Дриусси, Паредеса, Кузяева и Ко СОСТОЯВШИЕСЯ звезды ?)))
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84aivengo
1501314351
так и не может успокоиться луческу.... видимо под зад его турнули и не дали много ,чего хотел
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Павелий
1501314930
Вообще СОДЕРЖАТЬ Зенит за счёт государства - плохая идея!
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Smekaev
1501319481
Я так понимаю, Зенит видит себя эдаким Российским "Реалом", и потому он будет делать упор на звезд, пусть и не мирового масштаба, но достаточно ярких для нашего чемпионата. А Реал в свое время много звезд "похоронил", так как не все там приживались, тренера, опять же, тяжело подобрать под стать, чтобы его команда уважала и т.д. Просто Луческу не нашел понимания у людей, для которых Унаи Эмери, неоднократно выигрывавший Лигу Европы, всего лишь "тренеришка".
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escudete
1501320672
Лучше бы остался, я лично был удовлетворён его работой!
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Измайловский Кочегар
1501321793
Еще более неправильный путь - приглашать убогих тренеров типа Луческу. С самого начала говорил - не сварите вы с ним каши.
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rubinovyi2
1501322795
Остановите хоть,кто-нить этого нытика!
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