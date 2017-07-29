Луческу: «Приглашать состоявшихся звезд за большие деньги – неправильный путь для «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что не собирался в питерском клубе делать упор на покупку дорогостоящих футболистов. При этом специалист ставит себе в плюс налаживание игры команды в защите.

«Мы были на правильном пути. Никто не говорит, сколько для этого пришлось поменять и как мне было тяжело. Менять пришлось и подход футболистов к тренировкам, и содержание занятий, и игру перестраивать. И мы ведь преуспели! Сначала в приоритете было поставить коллективную игру в защите, чтобы все понимали свою роль при потере мяча, вовремя перестраивались и отходили назад, создавали плотность. Мы пропустили на 11 мячей меньше, чем в прошлом чемпионате! Забили в нем больше всех! И это притом что я только на второй сезон предполагал увидеть атаку именно такой, какой она должна быть.

Я отлично знаком с требованиями, которым должны соответствовать футболисты на уровне еврокубков. Многие решают эту проблему просто – покупают готовых игроков. Я не собирался тратить деньги клуба и покупать, покупать, покупать… Нет! Я вообще убежден, что приглашать состоявшихся звезд за большие деньги – неправильный путь для «Зенита», – заявил Луческу.

Румынский тренер имел с «Зенитом» двухлетний контракт, но был уволен после стартового сезона.