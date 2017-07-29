Луческу назвал Санкт-Петербург более комфортным для работы городом, чем Москва

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал основные причины, по которым европейские тренеры зачастую не могут проявить себя в России. При этом румынский специалист считает Санкт-Петербург более комфортным для работы городом, чем Москва.

«Для западных тренеров Россия – незнакомый мир. Совсем другая культура, быт отличается, жизнь и футбол устроены непривычно для них. Потому они редко адаптируются в этих реалиях и добиваются с российскими командами хороших результатов.

Но Петербург – европейский мегаполис. Даже его история и архитектура тесно связаны с Италией и Голландией. В Питере европейская атмосфера, европейский менталитет, этот город связывает со знакомым миром западных людей гораздо больше, чем другие российские города. Потому и тренерам из дальнего зарубежья в Питере работать привычнее, комфортнее. Комфортней даже, чем в Москве. Однозначно! Питерская атмосфера для западных тренеров ближе. В том числе и поэтому на берегах Невы они более успешны», – заявил Луческу.

Румынский тренер имел с «Зенитом» двухлетний контракт, но был уволен после стартового сезона.