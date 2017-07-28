Пуйоль – о трансфере Неймара: «Он должен принять решение сам»

Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о ситуации вокруг нападающего Неймара. Бразилец может перейти в «ПСЖ» за 450 миллионов евро.

«Неймар сам должен выступить с заявлением и объяснить всем, что он собирается делать. Я не могу контролировать его действия или говорить за него. В этом положении он сам должен принять решение», – сказал чемпион мира и Европы.

Ранее 25-летний бразилец опубликовал видео с критикой в адрес средств массовой информации.

«Бомбардир» писал о том, что переговоры между сине-гранатовыми и «ПСЖ» могут завершиться в следующий вторник.