Неймар осудил журналистов, опубликовав интервью Дензела Вашингтона

Нападающий «Барселоны» Неймар разместил в инстаграме видео с интервью актера Дензела Вашингтона.

– Вы недавно стали героем фальшивой истории в СМИ.

– И что они сказали? Что я собираюсь в президенты?

– Они написали, что вы передумали голосовать за Хилари Клинтон и отдали свой голос Трампу. Что скажете по этому поводу?

– Если вы не читаете новости – значит, вы чего-то не знаете. Если читаете – вы знаете ложь. Одной из главных целей СМИ является стремление быть первым, а не предоставление правды. В нашем обществе важно быть первым. То, что вы своими действиями можете кому-то навредить, никого не волнует.

Сегодня «Бомбардир» писал о конфликте между Неймаром и одноклубником Нельсоном Семеду на тренировке.

В течение последних недель сообщается о возможном переходе форварда в «ПСЖ».