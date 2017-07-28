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  • Гранат: «Ростов» можно было сохранить, если бы был интерес руководителей области»

Гранат: «Ростов» можно было сохранить, если бы был интерес руководителей области»

28 июля 2017, 13:07
13

Защитник Владимир Гранат рассказал о причинах своего перехода этим летом из «Ростова» в «Рубин». Россиянин подчеркнул, что главным мотивом был главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

– Вы говорили, что перешли в «Рубин» «за Бердыевым». Других причин нет?

– Глобальных нет. Тренер — это ключевой мотив. Я больше помню тот, чемпионский «Рубин», когда казанцы постоянно играли в еврокубках. А последние годы практически не следил.

– Сейчас многие болельщики «Ростова» осуждают уход аж пятнадцати человек из команды. Что вы можете им сказать?

– Если бы была сильная заинтересованность в этом руководителей области и «Ростова», можно было бы сохранить команду. А так, если посмотреть на те клубы, в которые перешли футболисты, я думаю, им хочется развиваться и каждый из них скажет, что для него это шаг вперед. Про себя я тоже могу так сказать

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Гранат Владимир
Комментарии (13)
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Сибирь за Спартак
1501236701
Руководитель региона решил платить двадцати врачам, чем одному футболисту.
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Tsigan
1501237359
В принципе Гранат прав,но в глобальном вопросе конечно же не прав потому что футбольный клуб не должен сидеть на шее области. В идеале у каждого клуба должен быть свой владелец,это может быть как частное лицо так и компания. В противном случае результат будет точно такой же как у Ростова.
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nemolod
1501237973
Так клубы и будут сыпаться,пока они не станут частными как ЦСКА,Спартак,Краснодар! А руководитель области должен заниматься прежде всего хозяйственными делами,которых как в любой российской области пруд пруди!
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Тазит
1501241037
"хочется развиваться" в переводе на разговорный русский означает " хочется больше бабла"... А Ростов вроде сохранили и он даж неплохой утбол показывает. Будет забавно, если все эти " любители развития" поитоам сезона будут на Сельмаш снизу вверх смотреть...
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a-rakhmatov
1501241086
Развал Ростова напрямую зависит от отсутствия достаточного финансирования.....игра Ростова строилось на интузиазме игроков
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Инженер Карасик
1501251357
Ничего страшного не произошло. Команда будет обновляться и это хорошо. Появятся новые таланты. Считаю, что от таких решений выиграет не только Ростов, но и весь отечественный футбол. Дорогу молодым!!!
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Serjoga
1501252358
Каждому захотелось больше бабла! Не надо лукавить и п....ть что попало!
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Таганский
1501320924
Никто не развалился - Ростов есть!! Правда, в другом обличии..
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