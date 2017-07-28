Гранат: «Ростов» можно было сохранить, если бы был интерес руководителей области»

Защитник Владимир Гранат рассказал о причинах своего перехода этим летом из «Ростова» в «Рубин». Россиянин подчеркнул, что главным мотивом был главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

– Вы говорили, что перешли в «Рубин» «за Бердыевым». Других причин нет?

– Глобальных нет. Тренер — это ключевой мотив. Я больше помню тот, чемпионский «Рубин», когда казанцы постоянно играли в еврокубках. А последние годы практически не следил.

– Сейчас многие болельщики «Ростова» осуждают уход аж пятнадцати человек из команды. Что вы можете им сказать?

– Если бы была сильная заинтересованность в этом руководителей области и «Ростова», можно было бы сохранить команду. А так, если посмотреть на те клубы, в которые перешли футболисты, я думаю, им хочется развиваться и каждый из них скажет, что для него это шаг вперед. Про себя я тоже могу так сказать