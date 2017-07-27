Пирло не верит в способность «Милана» бороться в новом сезоне за скудетто

Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от нового сезона в Серии А. По мнению итальянца, «росонерри», серьезно обновившие состав в межсезонье, не смогут претендовать на титул.

«Я не думаю, что миланцы в новом сезоне будут сражаться именно за первое место. В команде порядка десяти новых футболистов, которым потребуется определенное время на притирку. Когда она закончится, «Милан» станет конкурентоспособным на сто процентов. Тяжелая работу предстоит главному тренеру по превращению большого количества игроков в единый механизм.

Наверное, как и обычно, титул останется за «Ювентусом», который продолжает оставаться очень сильным», – заявил Пирло, чьи слова приводит La Repubblica.

Напомним, что в совокупности за «Милан» и «Ювентус» ветеран итальянского футбола провел 304 матча (с 2001 по 2015 годы).