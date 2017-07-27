Фурсенко осудил Молло за неприличный жест и обещает наказать француза

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко с неодобрением прокомментировал поведение полузащитника команды Йоана Молло в матче четвертого тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Сибирью» (2:1). Напомним, что француз показал фанатам сине-бело-голубых средний палец.

«Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан», – заверил функционер.

Ранее «Бомбардир» писал, что Молло в ближайшее время может быть отдан в аренду самарским «Крыльям Советов».