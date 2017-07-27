«Сухая» серия Конюхова в ФНЛ прервалась, голкипер не пропускал 24 часа

Матч четвертого тура ФНЛ «Крылья Советов» – «Томь» завершился победой гостей со счетом 1:0.

Голкипер самарского клуба Евгений Конюхов прервал серию без пропущенных мячей на 1448 минуте. Рекордная серия вратаря в ФНЛ началась весной 2015 года. По итогам сезона 2015/16 «Крылья» вышли в РФПЛ, но по его итогам лишились места в высшем дивизионе страны.

30-летний Конюхов перешел в команду в июле 2014 года из московского «Торпедо». Ранее россиянин выступал за «Тюмень», «Сибирь» «Нижний Новгород», «Торпедо» из Владимира и «Химик».