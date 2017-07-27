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  • Бурчану: «Если бы не холода, РФПЛ давно была бы среди сильнейших лиг Европы»

Бурчану: «Если бы не холода, РФПЛ давно была бы среди сильнейших лиг Европы»

27 июля 2017, 00:25
15

Защитник тульского «Арсенала» Александру Бурчану поделился мыслями о российском футболе.

«Составил ли я уже представление о российском футболе, о том, как он устроен? Иностранцу трудно отвечать на такие вопросы. Скажу плохо — на меня обидятся. Скажу хорошо — это будет не совсем искренне. Поэтому оставлю вопрос без ответа. Но в России, в отличие от Румынии, есть деньги. Организация чемпионата мира — это очень хорошо, вы резко улучшите свою инфраструктуру. Однако есть одна проблема, которую вы не сможете никак решить. Это погода. Если бы не холода, не самый благоприятный для футбола климат, с такими деньгами вы давно соревновались бы среди сильнейших лиг Европы», — сказал 32-летний румын.

Полузащитник присоединился к «Арсеналу» в январе, перейдя из «ФКСБ» на правах свободного агента.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Бурчану Александру
Комментарии (15)
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ARSENAL TULA
1501104680
Совсем по другому теперь играет АРСЕНАЛ при Божовиче. И как результат СМИ стали отмечать игроков АРСЕНАЛА.
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xLINDAx
1501107697
Мелит-не мелит..он сказал правду - деньги решают всё, для определённого круга людей, конечно...но, кто бы не поехал годик поиграть за зарплату в разы больше, а потом - да - там видно потом будет, всё по жизни, всё в голове у нас...
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Дядя Серёжа
1501121629
А купить глобальнгое потепление нельзя?
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a-rakhmatov
1501123262
Если играть как следует с отдачей будет очень жарко, а бревна на поле в холодную погоду, вероятно мерзнут)))
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VSt
1501124632
Еще очень мешает стать сильнейшей лигой, что мяч круглый, ворота прямоугольные и судья свистит и играть толком не дает.
Ответить
giluxa1963
1501124714
а помоему проблема в таких иностранцах которые занимают место русского пацана
Ответить
пряник929
1501129622
Сделать резервными стадионами Сочи и Краснодар, позднее Крым и вуаля, проблемы нет - играй в тепле...
Ответить
77SAM
1501132051
Без комментарий...
Ответить
Gullit 76
1501137761
Если у бабушки был бы ч...
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hofman
1501144611
есть одна проблема деньги) отличный показатель пляжный футбол. как только туда пошли деньги и трансферы стали дороже.игра сборной сошла на нет.
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