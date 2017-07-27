Бурчану: «Если бы не холода, РФПЛ давно была бы среди сильнейших лиг Европы»

Защитник тульского «Арсенала» Александру Бурчану поделился мыслями о российском футболе.

«Составил ли я уже представление о российском футболе, о том, как он устроен? Иностранцу трудно отвечать на такие вопросы. Скажу плохо — на меня обидятся. Скажу хорошо — это будет не совсем искренне. Поэтому оставлю вопрос без ответа. Но в России, в отличие от Румынии, есть деньги. Организация чемпионата мира — это очень хорошо, вы резко улучшите свою инфраструктуру. Однако есть одна проблема, которую вы не сможете никак решить. Это погода. Если бы не холода, не самый благоприятный для футбола климат, с такими деньгами вы давно соревновались бы среди сильнейших лиг Европы», — сказал 32-летний румын.

Полузащитник присоединился к «Арсеналу» в январе, перейдя из «ФКСБ» на правах свободного агента.