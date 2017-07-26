Попов: «Никаких сверхъестественных задач Манчини перед Кокориным и Дзюбой не ставит»

Бывший форвард ЦСКА и сборной России Денис Попов, тренирующий сейчас майкопскую «Дружбу», считает, что на данный момент нападающий «Зенита» Александр Кокорин не раскрыл свой потенциал полностью. Ему надо прибавлять во всех компонентах игры, считает молодой специалист.

В третьем туре российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит встретиться с «Тосно». Игра состоится в воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

– Кокорин сейчас хорош?

– Я бы так не сказал. По сравнению с тем, как он играл в последнее время, да, хорош. Но если исходить из его потенциала, то нет. Ему надо прибавлять во всех компонентах игры. Кокорину по силам играть гораздо лучше.

– Манчини поставил перед Кокориным и Дзюбой планку в 35 голов за сезон на двоих. Многовато будет?

– Да нет, это как раз нормально. Манчини правильно говорит, здесь я полностью согласен с ним. Никаких сверхъестественных задач перед Кокориным и Дзюбой тренер не ставит.

– Но ведь раньше они по столько не забивали.

– Не забивали не потому, что не могли, а потому, что просто не забивали. По большому счету, исходя из своего уровня, они должны отличаться как раз столько, сколько хочет от них Манчини.