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  • Попов: «Никаких сверхъестественных задач Манчини перед Кокориным и Дзюбой не ставит»

Попов: «Никаких сверхъестественных задач Манчини перед Кокориным и Дзюбой не ставит»

26 июля 2017, 11:14
3

Бывший форвард ЦСКА и сборной России Денис Попов, тренирующий сейчас майкопскую «Дружбу», считает, что на данный момент нападающий «Зенита» Александр Кокорин не раскрыл свой потенциал полностью. Ему надо прибавлять во всех компонентах игры, считает молодой специалист.

В третьем туре российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит встретиться с «Тосно». Игра состоится в воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

– Кокорин сейчас хорош?

– Я бы так не сказал. По сравнению с тем, как он играл в последнее время, да, хорош. Но если исходить из его потенциала, то нет. Ему надо прибавлять во всех компонентах игры. Кокорину по силам играть гораздо лучше.

– Манчини поставил перед Кокориным и Дзюбой планку в 35 голов за сезон на двоих. Многовато будет?

– Да нет, это как раз нормально. Манчини правильно говорит, здесь я полностью согласен с ним. Никаких сверхъестественных задач перед Кокориным и Дзюбой тренер не ставит.

– Но ведь раньше они по столько не забивали.

– Не забивали не потому, что не могли, а потому, что просто не забивали. По большому счету, исходя из своего уровня, они должны отличаться как раз столько, сколько хочет от них Манчини.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Манчини Роберто Попов Денис
Комментарии (3)
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mihail200606
1501058050
Ставь не ставь, все равно не выполнят...
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Диктор
1501065921
Могу с любым забиться-они вдвоем столько не сумеют забить ,ни за что.
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Патриот РФ
1501078389
Обсалютно точно
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