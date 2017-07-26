Кассано второй раз за неделю объявил о завершении карьеры

18 июля экс-нападающий сборной Италии анонсировал пресс-конференцию, на которой должен был объявить об уходе из футбола. На мероприятии 35-летний итальянец сказал, что передумал. 24 июля «Верона» подтвердила информацию о расторжении контракта с новичком команды. Во вторник вечером по римскому времени Кассано огласил окончательное решение.

«После долгих размышлений я решил: Антонио Кассано больше не будет играть в футбол. Извиняюсь перед городом Вероной, болельщиками, президентом Маурицио Сетти, спортивным директором Филиппо Фуско, тренером, а также техническим и медицинским персоналом.

В данный момент моим приоритетом является нахождение рядом с детьми и женой», – сказал Кассано.

На клубном уровне Кассано выступал «Бари», «Рому», «Милан», «Интер» и «Парму».