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    Кассано второй раз за неделю объявил о завершении карьеры

    18 июля экс-нападающий сборной Италии анонсировал пресс-конференцию, на которой должен был объявить об уходе из футбола. На мероприятии 35-летний итальянец сказал, что передумал. 24 июля «Верона» подтвердила информацию о расторжении контракта с новичком команды. Во вторник вечером по римскому времени Кассано огласил окончательное решение.

    «После долгих размышлений я решил: Антонио Кассано больше не будет играть в футбол. Извиняюсь перед городом Вероной, болельщиками, президентом Маурицио Сетти, спортивным директором Филиппо Фуско, тренером, а также техническим и медицинским персоналом.

    В данный момент моим приоритетом является нахождение рядом с детьми и женой», – сказал Кассано.

    На клубном уровне Кассано выступал «Бари», «Рому», «Милан», «Интер» и «Парму».

    Источник: Football Italia

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    26.07.2017 01:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +110

      Schicko 28 июля 2017, 00:50

      За Рому лучшие годы были... С Монтеллой и Тотти...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 июля 2017, 10:27

      Кассано делает шоу) На поле пользы не приносил Вероне, зато хоть распиарил их в прессе) Тоже неплохо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:25

      Последний раз ныряю.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 июля 2017, 09:14

      Как-бы в Зените не оказался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 26 июля 2017, 01:46

      Винить его не в чем..вспомните себя - всегда ли вы держали слово?)

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 26 июля 2017, 01:26

      ждем новых событий

      0
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