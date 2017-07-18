Кассано собрал прощальную пресс-конференцию и сказал, что передумал уходить из футбола

Сегодня утром итальянские СМИ сообщили о том, что экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано проведет пресс-конференцию по поводу завершения карьеры. Ранее форвард подписал контракт с «Вероной».

«Я хочу сообщить, что изменил решение. Утром мне было тяжело, я был очень уставшим. Поэтому сказал спортивному директору, что мне нужен перерыв. Мой выбор – продолжить карьеру. Это был момент слабости», – сказал 35-летний итальянец журналистам.

Ранее Кассано играл за «Бари», «Рому», «Милан», «Интер» и «Парму».