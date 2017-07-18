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    Кассано собрал прощальную пресс-конференцию и сказал, что передумал уходить из футбола

    Сегодня утром итальянские СМИ сообщили о том, что экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано проведет пресс-конференцию по поводу завершения карьеры. Ранее форвард подписал контракт с «Вероной».

    «Я хочу сообщить, что изменил решение. Утром мне было тяжело, я был очень уставшим. Поэтому сказал спортивному директору, что мне нужен перерыв. Мой выбор – продолжить карьеру. Это был момент слабости», – сказал 35-летний итальянец журналистам.

    Ранее Кассано играл за «Бари», «Рому», «Милан», «Интер» и «Парму».

    Источник: Football Italia

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    18.07.2017 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 18 июля 2017, 19:45

      так получается что он завершает, раз выбор продолжить карьеру это момент слабости. Заголовки как всегда хреновые

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