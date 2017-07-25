Матч «Спартак» – «Краснодар» будет судить петербуржец Лапочкин, «Зенит» с «Тосно» обслужит Сухой

Стали известны арбитры, назначенные на поединки третьего тура РФПЛ.
Центральный матч между «Спартаком» и «Краснодаром» доверено судить Сергею Лапочкину из Санкт-Петербурга. Встречу между «Тосно» и «Зенитом» обслужит Алексей Сухой из Подмосковья.
ЦСКА – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы); резервный арбитр – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный арбитр – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный арбитр – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный арбитр – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный арбитр – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Локомотив» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный арбитр – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Тосно» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Андрей Болотенков (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный арбитр – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный арбитр – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).