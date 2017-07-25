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  • Матч «Спартак» – «Краснодар» будет судить петербуржец Лапочкин, «Зенит» с «Тосно» обслужит Сухой

Матч «Спартак» – «Краснодар» будет судить петербуржец Лапочкин, «Зенит» с «Тосно» обслужит Сухой

25 июля 2017, 18:36
17

Стали известны арбитры, назначенные на поединки третьего тура РФПЛ.

Центральный матч между «Спартаком» и «Краснодаром» доверено судить Сергею Лапочкину из Санкт-Петербурга. Встречу между «Тосно» и «Зенитом» обслужит Алексей Сухой из Подмосковья.

ЦСКА – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы); резервный арбитр – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный арбитр – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный арбитр – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный арбитр – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный арбитр – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Локомотив» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный арбитр – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Тосно» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Андрей Болотенков (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный арбитр – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный арбитр – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Тосно Зенит ЦСКА СКА-Хабаровск Урал Уфа Рубин Арсенал Ахмат Динамо Амкар-Пермь Ростов Локомотив Анжи Лапочкин Сергей Сухой Алексей
Комментарии (17)
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SERGEI12345
1500997520
понятно ,опять из Питера!
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ГенГриг
1500998190
Верните на футболку традиционную полосу!!!!!!!
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spartak_88
1500998494
кстати )) тенденция)) все Московские клубы почти судят Питерцы))закономерность или парадокс?
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portero
1500999105
так это прописка а фактически где проживает? впрочем лишь бы судил адекватно.
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карасевщина
1501002801
лапочкин перед сложным выбором кого топить
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myelementisearth
1501003544
Ну чо пришло время засуживать как в том сезоне, только теперь спартачок?
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dyema
1501008107
О! Мясо заволновалось)))
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Bobafett
1501009705
Лапочкин, нееет!
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лёха72
1501055787
несправедливо
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