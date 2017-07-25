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    Матч «Спартак» – «Краснодар» будет судить петербуржец Лапочкин, «Зенит» с «Тосно» обслужит Сухой

    Стали известны арбитры, назначенные на поединки третьего тура РФПЛ.

    Центральный матч между «Спартаком» и «Краснодаром» доверено судить Сергею Лапочкину из Санкт-Петербурга. Встречу между «Тосно» и «Зенитом» обслужит Алексей Сухой из Подмосковья.

    ЦСКА – «СКА-Хабаровск»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Игорь Демешко (Химки), Арам Петросян (Бронницы); резервный арбитр – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный арбитр – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный арбитр – Александр Борисов (Самара); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный арбитр – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Амкар» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный арбитр – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    «Локомотив» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный арбитр – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Тосно» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Андрей Болотенков (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный арбитр – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный арбитр – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    Источник: РФС

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    25.07.2017 18:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +382

      лёха72 26 июля 2017, 10:56

      несправедливо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 25 июля 2017, 22:08

      Лапочкин, нееет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 25 июля 2017, 21:41

      О! Мясо заволновалось)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth 25 июля 2017, 20:25

      Ну чо пришло время засуживать как в том сезоне, только теперь спартачок?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 25 июля 2017, 20:13

      лапочкин перед сложным выбором кого топить

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > карасевщина 25 июля 2017, 20:19

      ответ очевиден!

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > SEREZHA7575 26 июля 2017, 08:58

      краснодар, т.к. он в первой тройке и конкурент а спартак на 7м месте

      0
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      Рейтинг: +67285

      portero 25 июля 2017, 19:11

      так это прописка а фактически где проживает? впрочем лишь бы судил адекватно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol > portero 25 июля 2017, 20:08

      Сейчас не важно где, важно когда и сколько.

      2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 25 июля 2017, 19:01

      кстати )) тенденция)) все Московские клубы почти судят Питерцы))закономерность или парадокс?

      0
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > spartak_88 25 июля 2017, 20:25

      Как в прошлом сезоне москвичи засудили спб? закономерность или парадокс?) с рубином тоже судил подмосковный и логичностью решений в первом тайме он не был наделен)

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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 25 июля 2017, 18:56

      Верните на футболку традиционную полосу!!!!!!!

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      Рейтинг: +1426

      VSt > ГенГриг 25 июля 2017, 19:40

      Я тоже "за", но этот возглас в другую ветку надо :)

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ГенГриг 26 июля 2017, 01:49

      Не будет такого...поддерживаю, конечно.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > VSt 26 июля 2017, 01:50

      Тут всё переплетеноверетено..не заморачивайся).

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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 25 июля 2017, 18:45

      понятно ,опять из Питера!

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      Рейтинг: +11239

      alp > SERGEI12345 25 июля 2017, 22:52

      а вот московские журналюги искренне не понимали, почему Зенит возмущался московским судьям на матчах Зенита.

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