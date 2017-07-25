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    Решение о трансфере защитника «Колона» Конти в «Зенит» примет Манчини

    По информации Uno Santafe, решение о трансфере защитника «Колона» Хермана Конти в «Зенит» будет принимать главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.

    Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые предложили за 23-летнего игрока 4 миллиона евро

    «Мы ожидаем подтверждения от Роберто Манчини. Оно, возможно, будет сегодня-завтра. Я настроен оптимистично. У нас хорошие отношения с представителями «Зенита», – сказал агент аргентинца Николас Карамбула.

    Нынешний контракт Конти истекает в июле 2018 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 17:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67285

      portero 25 июля 2017, 19:19

      аргентинцев много в зенит хотят набрать, в евро кубках одних аргентицев можно будет выпускать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 июля 2017, 19:02

      Скупают все что никому не нужно ?? Вакханалия

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 25 июля 2017, 18:58

      Вукашина отдать, чтобы взять другого ноунейма!!!???

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2017, 18:54

      может чуть лучше Нету

      0
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      Рейтинг: +67285

      portero > Garrincha58 25 июля 2017, 19:17

      да он молодой, а лучше или нет нету , надо его посмотреть

      2
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