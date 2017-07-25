Решение о трансфере защитника «Колона» Конти в «Зенит» примет Манчини

По информации Uno Santafe, решение о трансфере защитника «Колона» Хермана Конти в «Зенит» будет принимать главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые предложили за 23-летнего игрока 4 миллиона евро

«Мы ожидаем подтверждения от Роберто Манчини. Оно, возможно, будет сегодня-завтра. Я настроен оптимистично. У нас хорошие отношения с представителями «Зенита», – сказал агент аргентинца Николас Карамбула.

Нынешний контракт Конти истекает в июле 2018 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.