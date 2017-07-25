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    Международный кубок чемпионов. Дубль Мюллера и гол Рафиньи принесли «Баварии» победу над «Челси»

    В поединке международного кубка чемпионов «Бавария» нанесла поражение «Челси».

    Уже к 27-й минуте мюнхенцы вели с крупным счетом после гола Рафиньи и дубля Томаса Мюллера. В самом конце первого тайма синим удалось отыграть один мяч усилиями Маркоса Алонсо. За пять минут до конца встречи в составе «пенсионеров» отличился Миши Батшуайи, однако на большее и лондонцев не хватило времени.

    Международный кубок чемпионов

    Челси (Англия) – Бавария (Германия) – 2:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Рафинья, 6; 0:2 – Мюллер, 12; 0:3 – Мюллер, 27; 1:3 – Алонсо, 45+3; 2:3 – Батшуайи, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 16:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 26 июля 2017, 07:30

      Батшуаи молодец

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июля 2017, 18:33

      Бавария какая-то нестабильная в отпуске.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > DeutschlandUberAlles 25 июля 2017, 21:35

      К ЛЧ придут в норму).

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 25 июля 2017, 17:04

      Батшуаи шанс дать раскроется.. Топ. В каждом матче забивает.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > pzdc. 25 июля 2017, 18:06

      Мишка вообще радует!!!Хорошо,что Косты нет,НО...придет Мората и жалко, что опять на лавку сядет(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Romio-xxx 25 июля 2017, 21:35

      Думаешь Мората сразу начнёт забивать? Сомневаюсь - будет конкуренция..

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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 25 июля 2017, 16:35

      Хорошая игра

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