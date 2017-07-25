Международный кубок чемпионов. Дубль Мюллера и гол Рафиньи принесли «Баварии» победу над «Челси»

В поединке международного кубка чемпионов «Бавария» нанесла поражение «Челси».

Уже к 27-й минуте мюнхенцы вели с крупным счетом после гола Рафиньи и дубля Томаса Мюллера. В самом конце первого тайма синим удалось отыграть один мяч усилиями Маркоса Алонсо. За пять минут до конца встречи в составе «пенсионеров» отличился Миши Батшуайи, однако на большее и лондонцев не хватило времени.

Международный кубок чемпионов

Челси (Англия) – Бавария (Германия) – 2:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Рафинья, 6; 0:2 – Мюллер, 12; 0:3 – Мюллер, 27; 1:3 – Алонсо, 45+3; 2:3 – Батшуайи, 85.