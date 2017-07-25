Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Международный кубок чемпионов. Дубль Мюллера и гол Рафиньи принесли «Баварии» победу над «Челси»

Международный кубок чемпионов. Дубль Мюллера и гол Рафиньи принесли «Баварии» победу над «Челси»

25 июля 2017, 16:30
7

В поединке международного кубка чемпионов «Бавария» нанесла поражение «Челси».

Уже к 27-й минуте мюнхенцы вели с крупным счетом после гола Рафиньи и дубля Томаса Мюллера. В самом конце первого тайма синим удалось отыграть один мяч усилиями Маркоса Алонсо. За пять минут до конца встречи в составе «пенсионеров» отличился Миши Батшуайи, однако на большее и лондонцев не хватило времени.

Международный кубок чемпионов

Челси (Англия) – Бавария (Германия) – 2:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Рафинья, 6; 0:2 – Мюллер, 12; 0:3 – Мюллер, 27; 1:3 – Алонсо, 45+3; 2:3 – Батшуайи, 85.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Челси Бавария
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Interneradzuri
1500989704
Хорошая игра
Ответить
pzdc.
1500991452
Батшуаи шанс дать раскроется.. Топ. В каждом матче забивает.
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500996824
Бавария какая-то нестабильная в отпуске.
Ответить
Berikosha
1501043403
Батшуаи молодец
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
9
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Все новости
Все новости
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
21:10
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
18:03
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+