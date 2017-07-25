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  • Абрамов: «Если «Рубину» и продавать Азмуна, то только за максимально большие деньги»

Абрамов: «Если «Рубину» и продавать Азмуна, то только за максимально большие деньги»

25 июля 2017, 15:59
8

Агент ФИФА Владимир Абрамов выразил мнение, что «Рубину» не стоит отпускать нападающего Сердара Азмуна в другой клуб. При этом он подчеркнул, что игрока можно продать, но только за максимально возможную сумму.

Сегодня итальянские СМИ сообщили, что «Лацио» согласовал с иранцем личный контракт и направил казанцам предложение в размере 15 миллионов евро.

«Азмун нужен Бердыеву, это один из немногих футболистов, которые умеют сделать результат. Он на него очень рассчитывает, этот нападающий украшает чемпионат России. Если же продавать, то за максимально большие деньги. Сам Бердыев не хуже любого футбольного агента разбирается, кто сколько стоит. Тем более, в этого футболиста он вложил и свое сердце, свою голову.

15 миллионов евро? Раньше эту сумму предлагали за Кокорина. Ее назвал вроде бы Фабио Капелло. Но это смешная сумма, ведь «Зенит» взял его за копейки, потому что футболист не стоил таких денег. Эта же сумма предлагается за Азмуна, она звучит уважительно. Но понимаете, любой футболист хочет попасть в суперклуб, только там могут дать большее, чем дают ему сейчас. И даже не в плане денег.

Бердыев постарается его оставить. Уж слишком много усилий тренер приложил, чтобы подписать игрока в «Рубин». Плюс это большая потеря именно для клуба. В Казани на посещаемость стадиона смотреть жалко. Уйдет Азмун и на кого там будут приходить смотреть? На Бердыева? Владельцы «Рубина» далеко не бедные. Там деньги есть», – сказал Абрамов.

Азмун перешел в «Рубин» из «Ростова» нынешним летом, заключив соглашение на три года.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Рубин Азмун Сердар
Комментарии (8)
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paracetamol
1500989882
Да вышел этот иранский пацаненок против Зенита и что? Простоял в стороне полтайма, какие за него деньги?
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zico2205
1500989996
15 лямов за Азмуна, я считаю многовато...Он ничего слишком уж супер не показывает....И не факт, что он в Италии заиграет...Далеко не факт...Сколько моментов он запорол в конце прошлого чемпионата??? Да и играет он только у Бердыева....Так что- это кот в мешке и отдавать его за такое бабло надо и как можно быстрее....А Рубину в этом году ничего не светит....А если команда не играет в еврокубках- то цена ее игроков падает на порядок....
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Одинокий волк Маквейд
1500992126
Купи его за 15 сам, агент и продавай дороже. Или слабо?
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Сибирь за Спартак
1500992365
Кто про что, а агент про деньги.
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Svoysvoemubrat
1500992770
Азмун украшает наш чемпионат? Чем?
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paparazzi-kazan
1500993346
Года два пусть ещё поиграет.
Ответить
андрей андреев
1500993355
Вообще то он игрок Ростова.Намутил Бердыев. Кстати,Ростов судится за него
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СШГЭС
1501051171
Иранская пресса пишет, что продали уже за 18.
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