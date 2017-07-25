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    Абрамов: «Если «Рубину» и продавать Азмуна, то только за максимально большие деньги»

    Агент ФИФА Владимир Абрамов выразил мнение, что «Рубину» не стоит отпускать нападающего Сердара Азмуна в другой клуб. При этом он подчеркнул, что игрока можно продать, но только за максимально возможную сумму.

    Сегодня итальянские СМИ сообщили, что «Лацио» согласовал с иранцем личный контракт и направил казанцам предложение в размере 15 миллионов евро.

    «Азмун нужен Бердыеву, это один из немногих футболистов, которые умеют сделать результат. Он на него очень рассчитывает, этот нападающий украшает чемпионат России. Если же продавать, то за максимально большие деньги. Сам Бердыев не хуже любого футбольного агента разбирается, кто сколько стоит. Тем более, в этого футболиста он вложил и свое сердце, свою голову.

    15 миллионов евро? Раньше эту сумму предлагали за Кокорина. Ее назвал вроде бы Фабио Капелло. Но это смешная сумма, ведь «Зенит» взял его за копейки, потому что футболист не стоил таких денег. Эта же сумма предлагается за Азмуна, она звучит уважительно. Но понимаете, любой футболист хочет попасть в суперклуб, только там могут дать большее, чем дают ему сейчас. И даже не в плане денег.

    Бердыев постарается его оставить. Уж слишком много усилий тренер приложил, чтобы подписать игрока в «Рубин». Плюс это большая потеря именно для клуба. В Казани на посещаемость стадиона смотреть жалко. Уйдет Азмун и на кого там будут приходить смотреть? На Бердыева? Владельцы «Рубина» далеко не бедные. Там деньги есть», – сказал Абрамов.

    Азмун перешел в «Рубин» из «Ростова» нынешним летом, заключив соглашение на три года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.07.2017 15:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:39

      Иранская пресса пишет, что продали уже за 18.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 июля 2017, 17:35

      Вообще то он игрок Ростова.Намутил Бердыев. Кстати,Ростов судится за него

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 25 июля 2017, 17:35

      Года два пусть ещё поиграет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 июля 2017, 17:26

      Азмун украшает наш чемпионат? Чем?

      6
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 17:19

      Кто про что, а агент про деньги.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 17:15

      Купи его за 15 сам, агент и продавай дороже. Или слабо?

      6
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 июля 2017, 16:39

      15 лямов за Азмуна, я считаю многовато...Он ничего слишком уж супер не показывает....И не факт, что он в Италии заиграет...Далеко не факт...Сколько моментов он запорол в конце прошлого чемпионата??? Да и играет он только у Бердыева....Так что- это кот в мешке и отдавать его за такое бабло надо и как можно быстрее....А Рубину в этом году ничего не светит....А если команда не играет в еврокубках- то цена ее игроков падает на порядок....

      2
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 16:38

      Да вышел этот иранский пацаненок против Зенита и что? Простоял в стороне полтайма, какие за него деньги?

      2
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