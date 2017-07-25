Абрамов: «Если «Рубину» и продавать Азмуна, то только за максимально большие деньги»

Агент ФИФА Владимир Абрамов выразил мнение, что «Рубину» не стоит отпускать нападающего Сердара Азмуна в другой клуб. При этом он подчеркнул, что игрока можно продать, но только за максимально возможную сумму.

Сегодня итальянские СМИ сообщили, что «Лацио» согласовал с иранцем личный контракт и направил казанцам предложение в размере 15 миллионов евро.

«Азмун нужен Бердыеву, это один из немногих футболистов, которые умеют сделать результат. Он на него очень рассчитывает, этот нападающий украшает чемпионат России. Если же продавать, то за максимально большие деньги. Сам Бердыев не хуже любого футбольного агента разбирается, кто сколько стоит. Тем более, в этого футболиста он вложил и свое сердце, свою голову.

15 миллионов евро? Раньше эту сумму предлагали за Кокорина. Ее назвал вроде бы Фабио Капелло. Но это смешная сумма, ведь «Зенит» взял его за копейки, потому что футболист не стоил таких денег. Эта же сумма предлагается за Азмуна, она звучит уважительно. Но понимаете, любой футболист хочет попасть в суперклуб, только там могут дать большее, чем дают ему сейчас. И даже не в плане денег.

Бердыев постарается его оставить. Уж слишком много усилий тренер приложил, чтобы подписать игрока в «Рубин». Плюс это большая потеря именно для клуба. В Казани на посещаемость стадиона смотреть жалко. Уйдет Азмун и на кого там будут приходить смотреть? На Бердыева? Владельцы «Рубина» далеко не бедные. Там деньги есть», – сказал Абрамов.

Азмун перешел в «Рубин» из «Ростова» нынешним летом, заключив соглашение на три года.