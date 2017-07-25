Трибуну S «ВЭБ Арены» украсили граффити с изображением Газзаева

Граффити с изображением экс-главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева появилось на домашнем стадионе армейцев. Рисунок нанесен на нижнем ярусе трибуны S.

Напомним, ранее на одной их трибун «ВЭБ Арены» таким же образом был запечатлен еще один бывший наставник красно-синих Леонид Слуцкий, возглавляющий ныне английский «Халл Сити».

Напомним, во главе ЦСКА Газзаев завоевал 10 трофеев: три чемпионских титула, четыре Кубка и два Суперкубка России, а также Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.