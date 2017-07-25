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    Гендиректор «Тосно» назвал Краснодар футбольным храмом

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился своими впечатлениями от выездного матча против «Краснодара», который состоялся в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Новичок РФПЛ уступил в этой встрече со счетом 0:2.

    — Мы готовились, вроде бы угадали с составом. Первые минут 25 даже имели определенное преимущество, могли забить гол. Потом «опустились» и держали оборону, играли на контратаках. Можно сказать, первый тайм нам удался. Соперник ничего не создал. Во втором тайме пропустили гол. Концентрация немного упала, и пропустили еще. Думаю, кстати, второй гол «Краснодара» будет претендовать на звание одного из лучших по итогам всего чемпионата.

    — Какое впечатление осталось от Краснодара?

    — Показалось, что попали в некий футбольный храм. Это лучший стадион, может быть, не только в России, но и в Европе. Сама атмосфера на высочайшем уровне. Организация процесса, все там хорошо. Лично я ездил и в академию клуба. Это пример не только для «Тосно», но и для всего российского футбола. Все происходящее там достойно восхищения.

    — Не думали о возможном сотрудничестве с «Краснодаром»?

    — Пока не общались на эту тему.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.07.2017 07:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +67285

      portero 25 июля 2017, 19:28

      а Тосно хочет за счет бюджета, с таким подходом лучше клубу в Новгород или продать или в ФНЛ дорога

      1
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 25 июля 2017, 11:40

      Я в "Магнит" захожу как в храм. Ничего не трогаю, пенсии не хватает.
      Зато атмосферы нанюхаешься....

      0
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      Рейтинг: +23

      ujin-ug > Дядя Серёжа 25 июля 2017, 13:59

      Так этот вопрос к Правительству РФ. Цены в Магните нормальные.

      1
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 25 июля 2017, 07:24

      А как-же чемпион мира среди стадионов!? Фурсенко обидится!

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > АЛЕКС 58 25 июля 2017, 08:58

      Ну вы и рассмешили меня !Вячеслав Матюшенко имел введу, академию клуба и стадион Краснодара.
      Серге́й Алекса́ндрович Фу́рсенко — российский менеджер и продюсер, президент футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Пусть сначала Фу́рсенко толковый стадион построит,чтобы крыша не текла,а потом претендует!Был я на стадионе Краснодара,не стадион а сказка и академия ваууу! Газпрому далеко до Краснодара,если учесть,что Галицкий за свои деньги все это создал!Галицкий молодец,уважаю таких людей,что делают для Российского футбола!

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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > Бугимен 25 июля 2017, 09:36

      Очевидно Вы не поняли моей иронии! Я САМ ИЗ КРАСНОДАРА,И НА СТАДИОНЕ БЫЛ НЕОДНОКРАТНО!

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