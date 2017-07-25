Гендиректор «Тосно» назвал Краснодар футбольным храмом

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился своими впечатлениями от выездного матча против «Краснодара», который состоялся в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Новичок РФПЛ уступил в этой встрече со счетом 0:2.

— Мы готовились, вроде бы угадали с составом. Первые минут 25 даже имели определенное преимущество, могли забить гол. Потом «опустились» и держали оборону, играли на контратаках. Можно сказать, первый тайм нам удался. Соперник ничего не создал. Во втором тайме пропустили гол. Концентрация немного упала, и пропустили еще. Думаю, кстати, второй гол «Краснодара» будет претендовать на звание одного из лучших по итогам всего чемпионата.

— Какое впечатление осталось от Краснодара?

— Показалось, что попали в некий футбольный храм. Это лучший стадион, может быть, не только в России, но и в Европе. Сама атмосфера на высочайшем уровне. Организация процесса, все там хорошо. Лично я ездил и в академию клуба. Это пример не только для «Тосно», но и для всего российского футбола. Все происходящее там достойно восхищения.

— Не думали о возможном сотрудничестве с «Краснодаром»?

— Пока не общались на эту тему.