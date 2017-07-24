Бернардески за 40 миллионов перешел из «Фиорентины» в «Ювентус»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески стал игроком «Ювентуса». Как сообщает пресс-служба туринского клуба, контракт с 23-летним итальянцем рассчитан до лета 2022 года.

Сумма сделки составила 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве возможных бонусов.

За клуб из Флоренции Бернардески выступал с 2013 года. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Фиорентину в Серии А 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.