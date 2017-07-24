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    Бернардески за 40 миллионов перешел из «Фиорентины» в «Ювентус»

    Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески стал игроком «Ювентуса». Как сообщает пресс-служба туринского клуба, контракт с 23-летним итальянцем рассчитан до лета 2022 года.

    Сумма сделки составила 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве возможных бонусов.

    За клуб из Флоренции Бернардески выступал с 2013 года. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Фиорентину в Серии А 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    24.07.2017 19:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 24 июля 2017, 22:07

      Давно пора, я не понимаю как он вообще так долго играл в Фиорентине

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 24 июля 2017, 20:47

      зачем "Ювентусу" Бернардески? 4-2-3-1

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