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    Ригони в среду станет игроком «Зенита», подписав четырехлетний контракт

    Агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, рассказал о некоторых подробностях перехода своего клиента в «Зенит».

    «В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом». Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке», – сказал Оллер.

    Ранее сообщалось, что трансфер хавбека обойдется петербургскому клубу примерно в 8 миллионов евро. В прошлом сезоне аргентинец записал на свой счет 11 мячей и две голевые передачи в 30 матчах.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.07.2017 13:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 июля 2017, 23:30

      Аргентинцев туда берут из-за сходства флага страны и цветов клуба?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 24 июля 2017, 20:41

      Фейк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 19:53

      прощай Шатов Полоз Ерохин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 24 июля 2017, 18:01

      А где хороший защитник?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > JellyBean 24 июля 2017, 19:51

      а Нету разве плохой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      klyukin 24 июля 2017, 16:46

      аргентинское трио будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 июля 2017, 16:43

      Я так думаю что половина ребят из Ростова на лавку пришли , а не играть !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 июля 2017, 16:21

      Во дебилы то! Напов уже в полузащиту ставят (от излишка), а этого куда? В ворота что ли? ))))))))

      0
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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 24 июля 2017, 16:15

      Хороший игрок.

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 24 июля 2017, 16:10

      Скоро Зенит опять вздернет спартачок.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 15:56

      Ну вот, пазл почти собран... Теперь тренировки, слаживание команды, добывание очков, сложные выезды, нервные концовки матчей... Выполнение установок тренера, самоотдача и старание каждого - вот залог успешного сезона.... Всё остальное - это пустомельство и оговорки....

      3
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      ...
      Рейтинг: +709

      monser08 > insider_retro 24 июля 2017, 16:07

      Не просрать бы всё к тому времени как начнут понимать друг друга, уж как то сильно команду перетрусили.

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