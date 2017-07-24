Ригони в среду станет игроком «Зенита», подписав четырехлетний контракт

Агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, рассказал о некоторых подробностях перехода своего клиента в «Зенит».

«В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом». Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке», – сказал Оллер.

Ранее сообщалось, что трансфер хавбека обойдется петербургскому клубу примерно в 8 миллионов евро. В прошлом сезоне аргентинец записал на свой счет 11 мячей и две голевые передачи в 30 матчах.