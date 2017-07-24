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  • Ригони в среду станет игроком «Зенита», подписав четырехлетний контракт

Ригони в среду станет игроком «Зенита», подписав четырехлетний контракт

24 июля 2017, 13:59
18

Агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, рассказал о некоторых подробностях перехода своего клиента в «Зенит».

«В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом». Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке», – сказал Оллер.

Ранее сообщалось, что трансфер хавбека обойдется петербургскому клубу примерно в 8 миллионов евро. В прошлом сезоне аргентинец записал на свой счет 11 мячей и две голевые передачи в 30 матчах.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Индепендьенте
Комментарии (18)
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XaXatyn
1500894846
Интересно зачем еще полузащитник , я думал у Зенита с полузащитой все нормально , защитника хорошего им надо !
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neveldomha
1500895566
Не думал я, что сборная Аргентины будет тренироваться на базе Зенита.
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xLINDAx
1500897374
Подписали-таки..норм, поглядимс..
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paracetamol
1500900629
Нормально!
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insider_retro
1500900961
Ну вот, пазл почти собран... Теперь тренировки, слаживание команды, добывание очков, сложные выезды, нервные концовки матчей... Выполнение установок тренера, самоотдача и старание каждого - вот залог успешного сезона.... Всё остальное - это пустомельство и оговорки....
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Павел Амурский
1500901827
Скоро Зенит опять вздернет спартачок.
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mamba9090909
1500902133
Хороший игрок.
Ответить
XaXatyn
1500903812
Я так думаю что половина ребят из Ростова на лавку пришли , а не играть !
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klyukin
1500903974
аргентинское трио будет!
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JellyBean
1500908508
А где хороший защитник?
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