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    Смирнова назначена гендиректором «Томи»

    Совет директоров «Томи» назначил Татьяну Смирнову новым генеральным директором клуба. Стоит отметить, что она с 2012 по 2017 год была финансовым директором «Томи». В новую должность Смирнова вступила с понедельника, 24 июля.

    «Татьяна Смирнова обладает всеми навыками, необходимыми сегодня для топ-менеджера футбольного клуба. Мы четко разделили задачи. Валерий Юрьевич Петраков отвечает за спортивные результаты, Татьяна Александровна Смирнова — за финансовые и организационные», – рассказал президент «Томи» Сергей Жвачкин.

    Напомним, что Смирнова на этом посту сменила Руслана Киселева, который покинул клуб по собственному желанию.

    Источник: ФК «Томь»

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    24.07.2017 08:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 27 июля 2017, 21:02

      Развалили клуб.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 24 июля 2017, 08:55

      ее бы шгать в шее как финансового директора, а они ее еще и повышают...

      0
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