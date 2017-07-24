Смирнова назначена гендиректором «Томи»

Совет директоров «Томи» назначил Татьяну Смирнову новым генеральным директором клуба. Стоит отметить, что она с 2012 по 2017 год была финансовым директором «Томи». В новую должность Смирнова вступила с понедельника, 24 июля.

«Татьяна Смирнова обладает всеми навыками, необходимыми сегодня для топ-менеджера футбольного клуба. Мы четко разделили задачи. Валерий Юрьевич Петраков отвечает за спортивные результаты, Татьяна Александровна Смирнова — за финансовые и организационные», – рассказал президент «Томи» Сергей Жвачкин.

Напомним, что Смирнова на этом посту сменила Руслана Киселева, который покинул клуб по собственному желанию.