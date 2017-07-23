Орлов: «Дуэт Дзюба — Дриусси может получиться очень мощным»

Рано так однозначно говорить что то...рано! Надо посмотреть на Дриусси еще, два тура это не показатель... Старается парень, молодец, но мессию из него делать рано...
Халка когда купили, все кричали тоже, что все, всем хана, а потом сколько критики вылилось, сколько недовольств у всех и у болел наших было...
Ждем...
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру нападающих «Зенита» Артема Дзюбы, Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси на старте сезона.
– Дзюба пока не выпадает из игры питерцев?
– Пока Дзюба не готов физически. Это очевидно. Не набрал еще кондиций. Поэтому мало выиграл единоборств. Дриусси на его фоне, конечно, смотрелся предпочтительнее, быстрее. Хотя дуэт Дзюба — Дриусси может получиться очень мощным. Правда, россиянину еще нужно постараться, подравняться к группе атаки.
– В том числе и Кокорину?
– Кокорин уже вышел совсем на другой уровень. Александр здорово подготовился к сезону. Носится, борется, отдал вчера голевой пас. Вот еще бы сам больше атаковал. Надо больше рисковать. Может быть, боится? Но он имеет право на эксперимент — обыгрывай один в один и создавай голевой момент! Думаю, эту мысль тренер до него донесет.
– Дриусси станет главной звездой Премьер-лиги в этом сезоне?
– Очень способный парень. Его приглашение — попадание в десятку. Ему всего 21 год. А как он работает с мячом! Может играть в одно касание, быстрый, резкий, все умеет. Чувствуется аргентинская школа техничного футболиста. Понравилось, что Манчини заменил его сразу после второго гола. Чтобы Дриусси почувствовал любовь и поддержку трибун, всего стадиона. Отличный эмоциональный заряд