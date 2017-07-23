Орлов: «Дуэт Дзюба — Дриусси может получиться очень мощным»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру нападающих «Зенита» Артема Дзюбы, Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси на старте сезона.

– Дзюба пока не выпадает из игры питерцев?

– Пока Дзюба не готов физически. Это очевидно. Не набрал еще кондиций. Поэтому мало выиграл единоборств. Дриусси на его фоне, конечно, смотрелся предпочтительнее, быстрее. Хотя дуэт Дзюба — Дриусси может получиться очень мощным. Правда, россиянину еще нужно постараться, подравняться к группе атаки.

– В том числе и Кокорину?

– Кокорин уже вышел совсем на другой уровень. Александр здорово подготовился к сезону. Носится, борется, отдал вчера голевой пас. Вот еще бы сам больше атаковал. Надо больше рисковать. Может быть, боится? Но он имеет право на эксперимент — обыгрывай один в один и создавай голевой момент! Думаю, эту мысль тренер до него донесет.

– Дриусси станет главной звездой Премьер-лиги в этом сезоне?

– Очень способный парень. Его приглашение — попадание в десятку. Ему всего 21 год. А как он работает с мячом! Может играть в одно касание, быстрый, резкий, все умеет. Чувствуется аргентинская школа техничного футболиста. Понравилось, что Манчини заменил его сразу после второго гола. Чтобы Дриусси почувствовал любовь и поддержку трибун, всего стадиона. Отличный эмоциональный заряд