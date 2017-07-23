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    Орлов: «Дуэт Дзюба — Дриусси может получиться очень мощным»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру нападающих «Зенита» Артема Дзюбы, Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси на старте сезона.

    – Дзюба пока не выпадает из игры питерцев?

    – Пока Дзюба не готов физически. Это очевидно. Не набрал еще кондиций. Поэтому мало выиграл единоборств. Дриусси на его фоне, конечно, смотрелся предпочтительнее, быстрее. Хотя дуэт Дзюба — Дриусси может получиться очень мощным. Правда, россиянину еще нужно постараться, подравняться к группе атаки.

    – В том числе и Кокорину?

    – Кокорин уже вышел совсем на другой уровень. Александр здорово подготовился к сезону. Носится, борется, отдал вчера голевой пас. Вот еще бы сам больше атаковал. Надо больше рисковать. Может быть, боится? Но он имеет право на эксперимент — обыгрывай один в один и создавай голевой момент! Думаю, эту мысль тренер до него донесет.

    – Дриусси станет главной звездой Премьер-лиги в этом сезоне?

    – Очень способный парень. Его приглашение — попадание в десятку. Ему всего 21 год. А как он работает с мячом! Может играть в одно касание, быстрый, резкий, все умеет. Чувствуется аргентинская школа техничного футболиста. Понравилось, что Манчини заменил его сразу после второго гола. Чтобы Дриусси почувствовал любовь и поддержку трибун, всего стадиона. Отличный эмоциональный заряд

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.07.2017 23:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 24 июля 2017, 12:44

      Рано так однозначно говорить что то...рано! Надо посмотреть на Дриусси еще, два тура это не показатель... Старается парень, молодец, но мессию из него делать рано...
      Халка когда купили, все кричали тоже, что все, всем хана, а потом сколько критики вылилось, сколько недовольств у всех и у болел наших было...
      Ждем...

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 24 июля 2017, 11:09

      Дзюба - игрок прошедшего времени, он опоздал лет на 40.

      2
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 24 июля 2017, 10:21

      дуэт получится мощным, если полено на скамейку посадят, дриусси и без деревяшки очень хорош

      3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 июля 2017, 06:06

      Дзюба заметно медленнее.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июля 2017, 06:04

      А мое мнение-срок Дзюбы в команде вышел и наш дуболом будет протирать штанами скамейку запасных.

      1
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 06:03

      Дзюба при Халке бегал,теперь при Дриусси, а сам то, сам то?

      1
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      Рейтинг: +105

      klyukin 24 июля 2017, 04:45

      будет тянуть дзюбу!

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      Рейтинг: +664

      Небесная 24 июля 2017, 02:06

      Дзюба не канает

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 24 июля 2017, 00:52

      Мне кажется соло Дриусси значительно мощнее его дуэта с кочарышкой

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 июля 2017, 00:34

      Орлов и Петросян-вот самый мощный дует, который может получиться. Правда, если Орлов иудейские традиции исполнит. И не хера туда Дзюбу тащить.

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