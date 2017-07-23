Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Дуэт Дзюба — Дриусси может получиться очень мощным»

Орлов: «Дуэт Дзюба — Дриусси может получиться очень мощным»

23 июля 2017, 23:41
14

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру нападающих «Зенита» Артема Дзюбы, Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси на старте сезона.

– Дзюба пока не выпадает из игры питерцев?

– Пока Дзюба не готов физически. Это очевидно. Не набрал еще кондиций. Поэтому мало выиграл единоборств. Дриусси на его фоне, конечно, смотрелся предпочтительнее, быстрее. Хотя дуэт Дзюба — Дриусси может получиться очень мощным. Правда, россиянину еще нужно постараться, подравняться к группе атаки.

– В том числе и Кокорину?

– Кокорин уже вышел совсем на другой уровень. Александр здорово подготовился к сезону. Носится, борется, отдал вчера голевой пас. Вот еще бы сам больше атаковал. Надо больше рисковать. Может быть, боится? Но он имеет право на эксперимент — обыгрывай один в один и создавай голевой момент! Думаю, эту мысль тренер до него донесет.

– Дриусси станет главной звездой Премьер-лиги в этом сезоне?

– Очень способный парень. Его приглашение — попадание в десятку. Ему всего 21 год. А как он работает с мячом! Может играть в одно касание, быстрый, резкий, все умеет. Чувствуется аргентинская школа техничного футболиста. Понравилось, что Манчини заменил его сразу после второго гола. Чтобы Дриусси почувствовал любовь и поддержку трибун, всего стадиона. Отличный эмоциональный заряд

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Дриусси Себастьян
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
smersh45
1500843620
молодцы так держать
Ответить
zico2205
1500844156
Только не с Дзюбой....
Ответить
shurik45
1500845220
Да и так уже понятно,что Дзюба скорее всего сядет на скамейку. Не вписывается он в рисунок игры команды. Слишком медлителен. А в прогрессе Кокорина нет ничего удивительного. Манчини ,именно тот тренер ,который сейчас необходим Шурику.
Ответить
RedWhiteFans2
1500845670
Орлов и Петросян-вот самый мощный дует, который может получиться. Правда, если Орлов иудейские традиции исполнит. И не хера туда Дзюбу тащить.
Ответить
Небесная
1500851209
Дзюба не канает
Ответить
Дядя Серёжа
1500865436
Дзюба при Халке бегал,теперь при Дриусси, а сам то, сам то?
Ответить
Диктор
1500865459
А мое мнение-срок Дзюбы в команде вышел и наш дуболом будет протирать штанами скамейку запасных.
Ответить
Каратель помойников
1500880875
дуэт получится мощным, если полено на скамейку посадят, дриусси и без деревяшки очень хорош
Ответить
Tostao
1500883778
Дзюба - игрок прошедшего времени, он опоздал лет на 40.
Ответить
zlobny_zenitos
1500889441
Рано так однозначно говорить что то...рано! Надо посмотреть на Дриусси еще, два тура это не показатель... Старается парень, молодец, но мессию из него делать рано... Халка когда купили, все кричали тоже, что все, всем хана, а потом сколько критики вылилось, сколько недовольств у всех и у болел наших было... Ждем...
Ответить
Главные новости
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
3
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
2
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
9
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Все новости
Все новости
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
9
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+