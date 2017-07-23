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    Президент «Урала»: «Знал, что выиграем у «Динамо»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (1:0) в гостевом матче 2-го тура чемпионата России. Иванов отметил, что екатеринбургская команда изначально настраивалась на успех в игре с бело-голубыми.

    – Матч отнял много эмоций. Это понятно. Мы хотели победить и «Динамо» хотело стартовать как можно лучше. Я думаю, что у них в планах было нас обыграть. Мы сегодня очень хорошо играли. Мне понравилась наша команда. Особенно в первом тайме. По началу у «Динамо» было преимущество. Но так всегда бывает, что хозяева начинают встречу агрессивно. Но потом мы выправились и перехватили инициативу в первом тайме, могли забить не один мяч. После перерыва было тяжело. Не знаю почему. Главный тренер будет разбираться, почему ребята так подсели. Нам повезло. Такой нелепый мяч залетел в ворота «Динамо», но везет сильнейшим. Сегодня мы играли неплохо.

    – Ожидали, что обыграете «Динамо»?

    – Честно скажу, да. Ожидал. Знал, что выиграем. Ехал сюда только за победой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2017 21:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 06:24

      Иванов - Ванга?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июля 2017, 23:10

      Несолидно в подобной ситуации говорить, что ехали за тремя очками, знали, что победим и т.п. После исхода московского дерби в первом туре, наверно, только и думали что на 0-0 отмучится... А тут подфартило.... Урал играл и выиграл, а тренер балабол...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа > _Marqella_ 24 июля 2017, 06:25

      В ВИП ложе, похоже.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 июля 2017, 23:08

      Что-то оракулов в этом сезоне развелось... Все все знают... Правда, постфактум...

      2
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      Рейтинг: +86

      LX Zet 23 июля 2017, 22:50

      Новая мета - "Я знал что так будет"

      1
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      Рейтинг: +105

      klyukin 23 июля 2017, 21:32

      дело случая!

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