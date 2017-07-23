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Президент «Урала»: «Знал, что выиграем у «Динамо»

23 июля 2017, 21:05
6

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (1:0) в гостевом матче 2-го тура чемпионата России. Иванов отметил, что екатеринбургская команда изначально настраивалась на успех в игре с бело-голубыми.

– Матч отнял много эмоций. Это понятно. Мы хотели победить и «Динамо» хотело стартовать как можно лучше. Я думаю, что у них в планах было нас обыграть. Мы сегодня очень хорошо играли. Мне понравилась наша команда. Особенно в первом тайме. По началу у «Динамо» было преимущество. Но так всегда бывает, что хозяева начинают встречу агрессивно. Но потом мы выправились и перехватили инициативу в первом тайме, могли забить не один мяч. После перерыва было тяжело. Не знаю почему. Главный тренер будет разбираться, почему ребята так подсели. Нам повезло. Такой нелепый мяч залетел в ворота «Динамо», но везет сильнейшим. Сегодня мы играли неплохо.

– Ожидали, что обыграете «Динамо»?

– Честно скажу, да. Ожидал. Знал, что выиграем. Ехал сюда только за победой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Динамо
Комментарии (6)
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klyukin
1500834722
дело случая!
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LX Zet
1500839430
Новая мета - "Я знал что так будет"
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Тазит
1500840493
Что-то оракулов в этом сезоне развелось... Все все знают... Правда, постфактум...
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insider_retro
1500840634
Несолидно в подобной ситуации говорить, что ехали за тремя очками, знали, что победим и т.п. После исхода московского дерби в первом туре, наверно, только и думали что на 0-0 отмучится... А тут подфартило.... Урал играл и выиграл, а тренер балабол...
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Дядя Серёжа
1500866693
Иванов - Ванга?
Ответить
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