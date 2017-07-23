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    Тренер «Кубани» Калешин: «Моя команда забыла приехать из Краснодара на матч ФНЛ против «Волгаря»

    Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин подвел итог поражению от «Волгаря» (0:3) в игре третьего тура ФНЛ.

    – Я думаю, «Волгарь» сегодня с большим запасом нас переиграл и победа соперника абсолютно заслужена. Можно сказать, что сегодня на поле была только одна команда, а вторая команда забыла приехать из Краснодара. К сожалению, на фоне «Волгаря» все наши внутренние проблемы оказались очень видны. Надеюсь, нам удастся как-то переформатировать наш коллектив, потому что все собранное по крупицам в прошлом сезоне за несколько недель было утрачено. На это есть субъективные и объективные причины, но мне не хотелось бы выносить все то, что у нас внутри происходит.

    – Есть ли у вас какие-то персональные претензии к Сергею Бендзю за две желтые карточки? Может, уже состоялась какая-та беседа?

    – Это футбол. Естественно, удаление вообще не оставило нам шансов. Сейчас, наверное, не время переходить на какие-то личные вещи и комментировать игру одного отдельного футболиста. Я думаю, что самое плохое в сегодняшнем матче то, что нас не было как команды.

    – Сказалась ли душная погода на игре вашей команды?

    – В Краснодаре стоит такая же жара. Условия всегда одинаковы для двух соперников.

    «Кубань» проиграла второй матч подряд – в предыдущем туре команда дома уступила «Химкам» с минимальным счетом. В первом матче нового сезона подопечные Калешина обыграли «Томь» со счетом 4:1.

    Источник: ФК «Кубань»

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    23.07.2017 15:12
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