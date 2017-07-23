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    Черевченко: «У «Балтики» нет задачи выйти в РФПЛ в этом сезоне»

    Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал игру команды с «Оренбургом» в 3-м туре ФНЛ. Клуб из Калининграда одержал победу во встрече со счетом 1:0.

    «Матч получился очень боевым. Мы знали силу «Оренбурга», у команды остался костяк еще с РФПЛ. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Многие команды владеют преимуществом, но это не гарантирует результата. Хочу поздравить своих ребят и наших болельщиков с победой. А «Оренбургу» удачи и терпения. Команда у вас хорошая.

    Задачи выйти в Премьер-лигу уже в этом сезоне у нас нет. Есть задача быть там в 2020 году. Сейчас же будем стараться победить в каждой игре и радовать болельщиков», – заявил Черевченко.

    «Балтика» после третьего тура занимает в таблице ФНЛ 6-е место.

    Источник: ФНЛ

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    23.07.2017 08:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июля 2017, 11:32

      Балтике задача в ФНЛ удержаться, а то второй сезон на грани ! Черевченко-удачи !!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2017, 09:50

      Удачи и терпения Игорь Геннадьевич.

      1
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 23 июля 2017, 09:48

      Аппетит приходит во время еды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 23 июля 2017, 09:37

      хороший тренер - Игорь Черевченко!

      1
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 23 июля 2017, 09:14

      Хех.

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