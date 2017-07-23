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  • Черевченко: «У «Балтики» нет задачи выйти в РФПЛ в этом сезоне»

Черевченко: «У «Балтики» нет задачи выйти в РФПЛ в этом сезоне»

23 июля 2017, 08:56
5

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал игру команды с «Оренбургом» в 3-м туре ФНЛ. Клуб из Калининграда одержал победу во встрече со счетом 1:0.

«Матч получился очень боевым. Мы знали силу «Оренбурга», у команды остался костяк еще с РФПЛ. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Многие команды владеют преимуществом, но это не гарантирует результата. Хочу поздравить своих ребят и наших болельщиков с победой. А «Оренбургу» удачи и терпения. Команда у вас хорошая.

Задачи выйти в Премьер-лигу уже в этом сезоне у нас нет. Есть задача быть там в 2020 году. Сейчас же будем стараться победить в каждой игре и радовать болельщиков», – заявил Черевченко.

«Балтика» после третьего тура занимает в таблице ФНЛ 6-е место.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Балтика Черевченко Игорь
Комментарии (5)
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Arsenal Tula LDPR
1500790451
Хех.
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Mr_Murder
1500791857
хороший тренер - Игорь Черевченко!
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maior-60
1500792519
Аппетит приходит во время еды.
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OfaZavr
1500792612
Удачи и терпения Игорь Геннадьевич.
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acer2003
1500798756
Балтике задача в ФНЛ удержаться, а то второй сезон на грани ! Черевченко-удачи !!
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