Черевченко: «У «Балтики» нет задачи выйти в РФПЛ в этом сезоне»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал игру команды с «Оренбургом» в 3-м туре ФНЛ. Клуб из Калининграда одержал победу во встрече со счетом 1:0.

«Матч получился очень боевым. Мы знали силу «Оренбурга», у команды остался костяк еще с РФПЛ. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Многие команды владеют преимуществом, но это не гарантирует результата. Хочу поздравить своих ребят и наших болельщиков с победой. А «Оренбургу» удачи и терпения. Команда у вас хорошая.

Задачи выйти в Премьер-лигу уже в этом сезоне у нас нет. Есть задача быть там в 2020 году. Сейчас же будем стараться победить в каждой игре и радовать болельщиков», – заявил Черевченко.

«Балтика» после третьего тура занимает в таблице ФНЛ 6-е место.