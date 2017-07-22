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  • Тарасов: «После победы над ЦСКА можем смело сказать, что 0:4 прошлого сезона – случайность»

Тарасов: «После победы над ЦСКА можем смело сказать, что 0:4 прошлого сезона – случайность»

22 июля 2017, 20:24
10

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями после победы над ЦСКА в рамках 2-го тура РФПЛ (3:1).

По словам футболиста, крупное поражение от армейцев в прошлом сезоне (0:4) является случайностью.

– ЦСКА – неудобный для «Локомотива» соперник. Результат матча превзошел ожидания?

– Да нет, почему? В прошлом сезоне была вполне убедительная победа над армейцами в Черкизове. В дерби шансы на успех всегда равны. В пятницу нам чуть-чуть повезло. Но выигрыш – это не только результат везения, но и свидетельство нашей готовности, уровня командной игры.

– Были мысли о реванше после крупного поражения 0:4 во втором круге прошлого чемпионата?

– Такое, конечно, не забывается. Но после этого матча можем смело сказать: тогда произошла случайность. Такие матчи бывают у всех.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (10)
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Розарио Агро
1500746839
Остынь губошлёп, ваша победа, это реально случайность. В следующей встрече повторим покер специально для тебя
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DUMOH
1500747264
Случайность?В той игре победили уверенно и закономерно,все что имели-реализовали,могли и поболее...Да и последнее время статистика побед за армейцами...Так что о чем говорит Тарасов вобще не понятно!
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Lev Aleks
1500752684
я конечно болею за Локо и уже с 1994 года, но вот этот пиз.... после драки ни кого не красит)
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Nerlinger
1500758756
Это 1:3 Большая Случайность
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directorpg
1500768042
А может наоборот?
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serppion
1500773825
Мяч от Бузова в ворота полетел - это случайность. 4:0 от ЦСКА - это расправа.
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Lev Aleks
1500792023
еб... и будем еб... коней тряпошных......
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polt
1500796504
Радость мальчика от случайной победы, да еще и гол случайный затолкал. ЦСКА пока не в форме.
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