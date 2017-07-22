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    Тарасов: «После победы над ЦСКА можем смело сказать, что 0:4 прошлого сезона – случайность»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями после победы над ЦСКА в рамках 2-го тура РФПЛ (3:1).

    По словам футболиста, крупное поражение от армейцев в прошлом сезоне (0:4) является случайностью.

    – ЦСКА – неудобный для «Локомотива» соперник. Результат матча превзошел ожидания?

    – Да нет, почему? В прошлом сезоне была вполне убедительная победа над армейцами в Черкизове. В дерби шансы на успех всегда равны. В пятницу нам чуть-чуть повезло. Но выигрыш – это не только результат везения, но и свидетельство нашей готовности, уровня командной игры.

    – Были мысли о реванше после крупного поражения 0:4 во втором круге прошлого чемпионата?

    – Такое, конечно, не забывается. Но после этого матча можем смело сказать: тогда произошла случайность. Такие матчи бывают у всех.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2017 20:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4934

      polt 23 июля 2017, 10:55

      Радость мальчика от случайной победы, да еще и гол случайный затолкал. ЦСКА пока не в форме.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > polt 23 июля 2017, 11:03

      Случайность-это победа Зенита над Рубином...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 июля 2017, 09:40

      еб... и будем еб... коней тряпошных......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 июля 2017, 04:37

      Мяч от Бузова в ворота полетел - это случайность. 4:0 от ЦСКА - это расправа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 23 июля 2017, 03:00

      А может наоборот?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 июля 2017, 00:25

      Это 1:3 Большая Случайность

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 июля 2017, 22:44

      я конечно болею за Локо и уже с 1994 года, но вот этот пиз.... после драки ни кого не красит)

      5
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 22 июля 2017, 21:14

      Случайность?В той игре победили уверенно и закономерно,все что имели-реализовали,могли и поболее...Да и последнее время статистика побед за армейцами...Так что о чем говорит Тарасов вобще не понятно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 22 июля 2017, 21:07

      Остынь губошлёп, ваша победа, это реально случайность. В следующей встрече повторим покер специально для тебя

      -1
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