Тарасов: «После победы над ЦСКА можем смело сказать, что 0:4 прошлого сезона – случайность»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями после победы над ЦСКА в рамках 2-го тура РФПЛ (3:1).

По словам футболиста, крупное поражение от армейцев в прошлом сезоне (0:4) является случайностью.

– ЦСКА – неудобный для «Локомотива» соперник. Результат матча превзошел ожидания?

– Да нет, почему? В прошлом сезоне была вполне убедительная победа над армейцами в Черкизове. В дерби шансы на успех всегда равны. В пятницу нам чуть-чуть повезло. Но выигрыш – это не только результат везения, но и свидетельство нашей готовности, уровня командной игры.

– Были мысли о реванше после крупного поражения 0:4 во втором круге прошлого чемпионата?

– Такое, конечно, не забывается. Но после этого матча можем смело сказать: тогда произошла случайность. Такие матчи бывают у всех.