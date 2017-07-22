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    Мостовой: «Ошибки Васина? Это не самоуверенность и не волнение, а просто отсутствие класса»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой после матча 2-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3) усомнился в уровне защитника армейцев Виктора Васина.

    Напомним, в одном из эпизодов футболист допустил ошибку, приведшую к пропущенному мячу.

    – Можно ли предъявить претензии к Виктору Васину?

    – Я скажу так: это не самоуверенность. Тут дело даже не в волнении. Это просто отсутствие класса. Ясно, что ошибаются все, но ведь такое происходит уже не в первый раз. Не хочу говорить про усталость, чемпионат только начался.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2017 19:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +235

      Копытин 23 июля 2017, 06:50

      Слуцкий похоже вовремя слился, узнал что никого для усиления покупать не собираются, а те кто есть уже не тянут - собрал чемоданы и адьёс. Посмотрим конечно что будет во вторник.

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 22 июля 2017, 20:26

      Я бы сказал по другому-это уровень РФПЛ...

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 июля 2017, 20:26

      васин такой же специалист в своем деле как и мостовой эксперт

      1
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      Рейтинг: +124

      marshal9 22 июля 2017, 19:36

      васин вася

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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 22 июля 2017, 19:05

      Все правильно сказал, так и есть.

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