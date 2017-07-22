Мостовой: «Ошибки Васина? Это не самоуверенность и не волнение, а просто отсутствие класса»

Футбольный эксперт Александр Мостовой после матча 2-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3) усомнился в уровне защитника армейцев Виктора Васина.

Напомним, в одном из эпизодов футболист допустил ошибку, приведшую к пропущенному мячу.

– Можно ли предъявить претензии к Виктору Васину?

– Я скажу так: это не самоуверенность. Тут дело даже не в волнении. Это просто отсутствие класса. Ясно, что ошибаются все, но ведь такое происходит уже не в первый раз. Не хочу говорить про усталость, чемпионат только начался.