Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» отклонил предложение «Вест Бромвича» по Гиббсу

    «Арсенал» ответил отказом на предложении «Вест Бромвича» по поводу трансфера левого защитника Кирана Гиббса. Сообщается, что «дрозды» предложили за 27-летнего игрока 10 миллионов фунтов стерлингов, однако «канониры» хотят заработать на продаже англичанина 15 миллионов фунтов.

    «Мешки» в настоящее время возглавляет гонку за Гиббса, однако «Уотфорд» и «Ньюкасл» также проявляют интерес к футболисту.

    В минувшем сезоне Гиббс провел 22 поединка, сделал пять голевых передач и заработал четыре желтые карточки.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2017 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11