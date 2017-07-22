«Арсенал» отклонил предложение «Вест Бромвича» по Гиббсу

«Арсенал» ответил отказом на предложении «Вест Бромвича» по поводу трансфера левого защитника Кирана Гиббса. Сообщается, что «дрозды» предложили за 27-летнего игрока 10 миллионов фунтов стерлингов, однако «канониры» хотят заработать на продаже англичанина 15 миллионов фунтов.

«Мешки» в настоящее время возглавляет гонку за Гиббса, однако «Уотфорд» и «Ньюкасл» также проявляют интерес к футболисту.

В минувшем сезоне Гиббс провел 22 поединка, сделал пять голевых передач и заработал четыре желтые карточки.