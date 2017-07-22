Источник: «Челси» хочет получить от продажи Пашалича в «Спартак» 14 миллионов

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, лондонский клуб намерен заработать на продаже 22-летнего хорвата не менее 14 миллионов евро.

Московская команда готова предложить за игрока не более 10 миллионов, а самому футболисту – контракт, рассчитанный на четыре года.

Ранее сообщалось, что хавбек присоединится к красно-белым в начале августа.

В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.