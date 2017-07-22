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    Источник: «Челси» хочет получить от продажи Пашалича в «Спартак» 14 миллионов

    Полузащитник «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации источника, лондонский клуб намерен заработать на продаже 22-летнего хорвата не менее 14 миллионов евро.

    Московская команда готова предложить за игрока не более 10 миллионов, а самому футболисту – контракт, рассчитанный на четыре года.

    Ранее сообщалось, что хавбек присоединится к красно-белым в начале августа.

    В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан». В активе полузащитника в рамках Серии А – 24 матча, пять голов и одна результативная передача.

    Источник: ФАН

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    22.07.2017 16:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 22 июля 2017, 19:18

      Была же тема сначала о аренде!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 22 июля 2017, 17:33

      В аренду его возьмут, какие 14 миллионов!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 22 июля 2017, 16:43

      Игрок неплохой. Молодой, с перспективой, хорошо пасующий, любящий и умеющий бить. В середине поля может сыграть на любой позиции, кроме чистого опорника. Но....можно ведь и не угадать... (бывали уже такие "перспективные"). Так что вследствие потери Зобнина его приобретение за 10 миллионов было бы самое то.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 22 июля 2017, 16:38

      да берите уже хоть кого-то,с одним составом не протянут,однозначно.

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